Bitcoin Satış Baskısıyla Tarihi Bir Gerileme Yaşadı

ABD borsalarındaki zayıf görünüm de kripto piyasalarını desteklemedi. Nvidia’nın güçlü bilançosuyla tırmanan yapay zeka iyimserliği kısa sürdü; Perşembe gecesi aşırı değerleme endişeleri ve Fed’in aralık ayında faiz indirip indirmeyeceğine yönelik şüpheler nedeniyle kazançlar geri verildi.

Apollo Crypto portföy yöneticisi Pratik Kala, piyasanın ruh halini “inanılmaz derecede kötü” diye nitelendirirken, zorunlu bir satıcının varlığının satışları derinleştirdiğini ve bunun nereye kadar süreceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Öte yandan 2011’den bu yana Bitcoin tutan ve “Owen Gunden” etiketiyle bilinen bir cüzdan, Ekim sonundan bu yana toplam 1,3 milyar dolarlık satış yaptı. Arkham Intelligence’ın X’te paylaştığı verilere göre cüzdan sahibi Perşembe günü elindeki son Bitcoin’i de sattı.