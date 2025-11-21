onedio
Bitcoin Satış Baskısıyla Tarihi Bir Gerileme Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
21.11.2025 - 22:35

En büyük kripto para Bitcoin, Cuma günü yüzde 7,6 değer kaybederek 80.553 dolara kadar geriledi. Ether de yüzde 8,9 düşüşle 2.700 doların altına inerken, birçok altcoin benzer kayıplar yaşadı. CoinGecko verileri, toplam kripto piyasa değerinin Nisan’dan bu yana ilk kez 3 trilyon doların altına düştüğünü gösterdi.

Son 24 saatte büyük satış baskısıyla düşüşler yaşandı.

Bloomberg verilerine göre Bitcoin, kasım ayında değerinin yaklaşık dörtte birini kaybederek Haziran 2022’den bu yana tek ayda görülen en sert düşüşünü yaşadı. Trump yönetimindeki kripto yanlısı atmosfer ve kurumsal talebe rağmen, Bitcoin ekim başında kırdığı rekorun ardından yüzde 30’dan fazla geriledi. 10 Ekim’de kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar doların silindiği büyük likidasyon dalgası, toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,5 trilyon doların buharlaşmasına yol açmıştı. Son 24 saatte satış baskısı arttı ve CoinGlass verilerine göre kaldıraçlı pozisyonlarda ek 2 milyar dolar daha tasfiye edildi.

Bir hesaptan 1.3 milyar dolarlık satış geldi.

ABD borsalarındaki zayıf görünüm de kripto piyasalarını desteklemedi. Nvidia’nın güçlü bilançosuyla tırmanan yapay zeka iyimserliği kısa sürdü; Perşembe gecesi aşırı değerleme endişeleri ve Fed’in aralık ayında faiz indirip indirmeyeceğine yönelik şüpheler nedeniyle kazançlar geri verildi.

Apollo Crypto portföy yöneticisi Pratik Kala, piyasanın ruh halini “inanılmaz derecede kötü” diye nitelendirirken, zorunlu bir satıcının varlığının satışları derinleştirdiğini ve bunun nereye kadar süreceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Öte yandan 2011’den bu yana Bitcoin tutan ve “Owen Gunden” etiketiyle bilinen bir cüzdan, Ekim sonundan bu yana toplam 1,3 milyar dolarlık satış yaptı. Arkham Intelligence’ın X’te paylaştığı verilere göre cüzdan sahibi Perşembe günü elindeki son Bitcoin’i de sattı.

2010'dan bu yana en uzun düşüş serisi geldi.

Volatilite, momentum ve talebi ölçen yatırımcı duyarlılığı göstergesi, 2022 çöküşünden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek piyasada “aşırı korku” sinyali verdi. Kurumsal yatırımcıların da geri çekildiği görülüyor; ABD’de işlem gören 12 Bitcoin ETF’inde Perşembe günü toplam 903 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyonlar da Ekim zirvesine kıyasla yüzde 35 düşmüş durumda.

JPMorgan analistleri, kripto odaklı Strategy endeksinin MSCI USA ve Nasdaq 100 gibi büyük endekslerdeki yerini kaybedebileceğini belirtirken, bu yıl MicroStrategy tarzı Bitcoin biriktirme stratejisini izleyen bazı şirketlerin varlık satışıyla hisse geri alımı finanse etmeye çalıştığı bildirildi. Bitcoin ise Cuma günü art arda 11. kez “daha düşük dip” yaparak 2010’dan beri görülen en uzun düşüş serisine imza attı.

