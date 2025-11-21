Bitcoin Satış Baskısıyla Tarihi Bir Gerileme Yaşadı
En büyük kripto para Bitcoin, Cuma günü yüzde 7,6 değer kaybederek 80.553 dolara kadar geriledi. Ether de yüzde 8,9 düşüşle 2.700 doların altına inerken, birçok altcoin benzer kayıplar yaşadı. CoinGecko verileri, toplam kripto piyasa değerinin Nisan’dan bu yana ilk kez 3 trilyon doların altına düştüğünü gösterdi.
Son 24 saatte büyük satış baskısıyla düşüşler yaşandı.
Bir hesaptan 1.3 milyar dolarlık satış geldi.
2010'dan bu yana en uzun düşüş serisi geldi.
