onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bitcoin Dakikalar İçinde Sert Bir Şekilde Yükseldi ve Aynı Hızda Düştü

Bitcoin Dakikalar İçinde Sert Bir Şekilde Yükseldi ve Aynı Hızda Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 19:51

Kripto para piyasasındaki süregelen düşüş havası kısa bir süreliğine kesintiye uğrarken, Bitcoin ve birçok altcoin dakikalar içinde binlerce dolarlık hızlı bir yükseliş yaşadı. Ancak bu ani hareket kalıcı olmadı; piyasanın en büyük kripto varlığı, yükseliş kadar hızlı biçimde yeniden eski seviyelerine geriledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dakikalar içinde 3 bin dolar artış yaşandı.

Dakikalar içinde 3 bin dolar artış yaşandı.

Bitcoin bugün dakikalar içinde yaklaşık 3 bin doların üzerinde değer kazanarak 90 bin dolar sınırını aştı. Ancak bu hızlı yükselişi aynı ölçüde sert bir düzeltme izledi ve fiyat yeniden hareketin başladığı seviyelere döndü.

Altcoinleri de hareketlendirdi ama altcoinler zarar etti.

Altcoinleri de hareketlendirdi ama altcoinler zarar etti.

Birçok altcoin de Bitcoin’in izinden giderek kısa sürede sert yükselişler ve aynı hızda geri çekilmeler yaşadı. Bu ani dalgalanma, yaklaşık 300 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. CoinGlass verilerine göre likidasyonlar long ve short pozisyonlar arasında neredeyse dengeli dağıldı; yaklaşık 140 milyon dolar long, 152 milyon dolar ise short pozisyon kapandı.

Bu dalgalanmada birçok yatırımcının zarar ettiği ortaya çıktı.

Bu dalgalanmada birçok yatırımcının zarar ettiği ortaya çıktı.

Bu süreçte 100 binden fazla yatırımcının pozisyonu likide edilirken, en yüksek tekil tasfiye Binance’te yaklaşık 4 milyon dolarlık bir işlemde gerçekleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın