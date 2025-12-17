Bitcoin Dakikalar İçinde Sert Bir Şekilde Yükseldi ve Aynı Hızda Düştü
Kripto para piyasasındaki süregelen düşüş havası kısa bir süreliğine kesintiye uğrarken, Bitcoin ve birçok altcoin dakikalar içinde binlerce dolarlık hızlı bir yükseliş yaşadı. Ancak bu ani hareket kalıcı olmadı; piyasanın en büyük kripto varlığı, yükseliş kadar hızlı biçimde yeniden eski seviyelerine geriledi.
Dakikalar içinde 3 bin dolar artış yaşandı.
Altcoinleri de hareketlendirdi ama altcoinler zarar etti.
Bu dalgalanmada birçok yatırımcının zarar ettiği ortaya çıktı.
