Bitcoin Dakikalar İçinde Sert Bir Şekilde Yükseldi ve Aynı Hızda Düştü

Birçok altcoin de Bitcoin’in izinden giderek kısa sürede sert yükselişler ve aynı hızda geri çekilmeler yaşadı. Bu ani dalgalanma, yaklaşık 300 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. CoinGlass verilerine göre likidasyonlar long ve short pozisyonlar arasında neredeyse dengeli dağıldı; yaklaşık 140 milyon dolar long, 152 milyon dolar ise short pozisyon kapandı.