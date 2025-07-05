Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı ama Çoktan Unutulan 13 Site
Bir zamanlar bu sitelerde vakit geçirip şimdilerde kullandığımız sosyal medya araçları olmadığı için internet kafelerden çıkmıyorduk... Nerede o eski internet siteleri diyecek yaşa geldiğimize göre şimdi unutulan ya da çoğumuzun varlığını unutmak istediği web sitelerini bir listede toplamak istedik. Ne zaman bu sitelere yetişmiş, aynı kuşaktan arkadaşlarımızla bir araya gelsek sohbet ederken mutlaka isimlerini geçiririz... Buyrun sohbete!
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1. Tabii ki vazgeçilmezimiz: Yonja
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2. Eski müzisyenlerin uğrak platformu: MySpace
3. Bu liste onsuz olmazdı: MSN
4. Kendi kendine bile virüslenebilen: Limewire
5. Gözümüzün bebeği: Winamp
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6. Sora sora bitiremedik: ask.fm
7. Hızlı hızlı indir: RapidShare
8. Çevrimiçi rol yapma sitesi: Popmundo
9. ask.fm yetmiyordu bir de o vardı: connected2.me
10. Gençler hatırlamadınız mı: Netlog
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11. Ne güler eğlenirdik: komikler.com
12. Ara ara bitmiyordu: Internet Explorer
13. kraloyun.com
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