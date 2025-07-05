Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı ama Çoktan Unutulan 13 Site

2002 yılında yükselişi çok ani olmuştu. Tabii ki Amerikalı bir genç tarafından kurulmuştu kendileri... İnternet çok da gelişmemişken kısa bir sürede 100 milyon aboneye ulaşmış ve o döneme damga vurmuştu. Türkiye de dahil birçok ülkede ofis açmıştı. Ne albümler, ne şarkı lansmanları yapıldı MySpace'te ama o havalı günler geride kaldı tabii kendileri için. Facebook'un yediği bir site daha oldu ve MySpace de bundan payını almış oldu.