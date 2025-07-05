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Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı ama Çoktan Unutulan 13 Site

etiket Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı ama Çoktan Unutulan 13 Site

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 15:31

Bir zamanlar bu sitelerde vakit geçirip şimdilerde kullandığımız sosyal medya araçları olmadığı için internet kafelerden çıkmıyorduk... Nerede o eski internet siteleri diyecek yaşa geldiğimize göre şimdi unutulan ya da çoğumuzun varlığını unutmak istediği web sitelerini bir listede toplamak istedik. Ne zaman bu sitelere yetişmiş, aynı kuşaktan arkadaşlarımızla bir araya gelsek sohbet ederken mutlaka isimlerini geçiririz... Buyrun sohbete!

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1. Tabii ki vazgeçilmezimiz: Yonja

1. Tabii ki vazgeçilmezimiz: Yonja

Bugünün Facebook'u önceden Yonja'ydı! Geçmiş dönemin cool'luğu ancak ve ancak Yonja kullanıcısı olmaktan geçerdi... Ne günlerdi, hey gidi hey. O dönemde arayüzü o kadar profesyonel geliyordu ki hepimiz kolaylıkla kullanabiliyorduk. Paralı üyelik vardı tabii ki, öyle herkesle muhattap olmak zorunda kalmıyorduk. Facebook ücretsiz olunca yok oldu gitti tabii, Yonja'cılara selam olsun!

2. Eski müzisyenlerin uğrak platformu: MySpace

2. Eski müzisyenlerin uğrak platformu: MySpace

2002 yılında yükselişi çok ani olmuştu. Tabii ki Amerikalı bir genç tarafından kurulmuştu kendileri... İnternet çok da gelişmemişken kısa bir sürede 100 milyon aboneye ulaşmış ve o döneme damga vurmuştu. Türkiye de dahil birçok ülkede ofis açmıştı. Ne albümler, ne şarkı lansmanları yapıldı MySpace'te ama o havalı günler geride kaldı tabii kendileri için. Facebook'un yediği bir site daha oldu ve MySpace de bundan payını almış oldu.

3. Bu liste onsuz olmazdı: MSN

3. Bu liste onsuz olmazdı: MSN

Bizim gibi bir neslin gecelerini gündüz, gündüzlerini gece eden internette sohbet kavramıyla tanıştığımız bir siteydi Messenger. Titreşimler gönderirdik, art arda oturumları açıp kapatıp dikkat çekerdik. Saatler süren geyikler, kopmalık içerik paylaşımları, ne dinliyorum özelliğini açarak giderli göndermeli mesaj vermeler. 'Cam bozk benm yhaa'lı günlerimizin vazgeçilmeziydi MSN. Facebook Messenger ile ocağına incir ağacı dikilmişti, gençliğimizin en önemli sitelerinden MSN için RIP diyoruz.

4. Kendi kendine bile virüslenebilen: Limewire

4. Kendi kendine bile virüslenebilen: Limewire

Yeşil yeşil logosuyla internetlerin evlerimize daha yeni yeni girmeye başladığı dönemde bir filmi indirmek için günlerce beklediğimiz, bir şarkı indirmeye 15-20 dakika sabrettiğimiz o site LimeWire... İçerisindeki virüsleri de indirdiğimizi fark edişimiz geç olsa da LimeWire hepimize casus gibi hissettiriyordu. Sonra bir gün Torrent çıka geldi ve sayısız davalardan LimeWire de payını alıp tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu.

5. Gözümüzün bebeği: Winamp

5. Gözümüzün bebeği: Winamp

İçeriğimiz her ne kadar siteler olsa ve biz onu bir uygulama olarak nitelendirsek de Winamp bu listede olmazsa olmaz. Evanescence Bring Me To Life dinlerken hipnoz eden oynak ışıklardan gözümüzü alamasak da, şimdilerde eski ışıltılı günlerinden baya uzakta. Şimdi başka başka müzik aplikasyonları başka başka uygulamalar var ama biz Winamp'ı da unutmayalım dedik. Yolculuklara çıkmadan listelerimizi yapar CD'mize çeker öyle hazırlık yapardık, çok duygulandık şimdi. Güzel günlerdi, bize nostaljik hissettirdi.

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6. Sora sora bitiremedik: ask.fm

6. Sora sora bitiremedik: ask.fm

Bir dönemi 'bana soru sor' bildirimleriyle dolduran, tamamen anonim şekilde herkese oturduğunuz yerden hayatlarıyla ilgili sizi hiç de ilgilendirmeyen sorular sorma sitesiydi ask.fm. Cevaplar da metin ya da video olabiliyordu. Az flörtleşmedik, gönül işlerimize mal etmedik o soruları...

7. Hızlı hızlı indir: RapidShare

7. Hızlı hızlı indir: RapidShare

Bir program, oyun, film veya herhangi bir şey indirmek istediğinizde güvenli bir limandı sizin için RapidShare. Gönül rahatlığıyla kullanırdık kendisini, muhteşem bir histi onu görmek. Arşivcilerin gözü yaşlıdır eminiz ki.

8. Çevrimiçi rol yapma sitesi: Popmundo

8. Çevrimiçi rol yapma sitesi: Popmundo

Bilenler olur mu, yalnızca biz mi oynuyorduk bilemiyoruz ama bizim çevrelerde çok popülerdi Popmundo. Saatler kurulur, çevrimiçi flörtler yaşanırdı kendisi sayesinde. Sanal bir müzik endüstrisi ve popüler olup yıldız olmaya çalışan milyonlarca kişi düşünün. Kendimizi çok ünlü gibi hissedebileceğimiz bir siteydi velhasıl. bilenler daha fazla detayı yorumlarda mutlaka paylaşsınlar.

9. ask.fm yetmiyordu bir de o vardı: connected2.me

9. ask.fm yetmiyordu bir de o vardı: connected2.me

Bir Türk girişimciden hiç de beklendiği gibi olmayan büyük bir başarı hikayesi connected2.me. ask.fm'den bir farkı var mı diye soracak olursanız aslında yok. Esas mesele yine anonim olarak insanlarla sohbet edebiliyor ıolmaktı ve tabii ki biz Türkler bunu da kaçırmadık! Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla web sitesini kapatıp yalnızca uygulama üzerinden hizmet verdiği bilinse de güncel olarak hala devam ediyor mu bilmiyoruz, bilenler yorumlara yazabilir.

10. Gençler hatırlamadınız mı: Netlog

10. Gençler hatırlamadınız mı: Netlog

Kendi sayfalarımızla kendi profillerimizi oluşturabildiğimiz, yeni birileriyle tanışabildiğimiz, sohbet edip oyunlar oynayabildiğimiz, blog dahi yazabildiğimiz zenginlikte bir siteydi Netlog. Belçikalı genç bir girişimci tarafından kurulmuştu. Kötüye kullanımlardan sonra iyice popülerliğini yitirmişti kendileri.

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11. Ne güler eğlenirdik: komikler.com

11. Ne güler eğlenirdik: komikler.com

Forumuyla oyunlarıyla tüm vaktimizi geçirmek zorunda hissettiğimiz bir siteydi. Ne muhabbetler ederdik, ne dostluklar dönerdi bu sitede. Muhteşem oyunları oynamaktan hiç sıkılmazdık. Sahi siz de hatırladınız mı?

12. Ara ara bitmiyordu: Internet Explorer

12. Ara ara bitmiyordu: Internet Explorer

Hepimizin ödevlerini yaptığı, ansiklopediden kaçış yolu olarak gördüğümüz o siteydi işte Internet Explorer. Bildiğin klasik arama motoru, 2015 yılı itibariyle kullanıma kapandığını görünce bir içimiz acımadı değil. Çocukluğumuz gençliğimiz bu arama motoruyla geçti, hey gidi hey!

13. kraloyun.com

13. kraloyun.com

Burnumuzun direği sızlamadı mı? Bize öyle büyülü gelirdi ki, öyle azarlar yedik ki oyunun başından kalkamadığımız için bu siteyi hiç unutmuyoruz biz. Basit flash oyunların hayatımıza yeni yeni girdiği o dönemlerde bizim için her günün vazgeçilmeziydi kendileri. Sonraları ergen olunca ve size çocuk sorumluluğu yüklenince çocukları ekrana kilitlemek için açtığımız 'çocuk oyun sitesi' oldu kendileri. Büyüdükçe basitleşti, değişti gözümüzde. Şimdi düşününce duygulanmamak mümkün değil. Ağlamıyoruz gözümüze kraloyun.com kaçtı!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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