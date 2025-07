Bir Zamanlar Herkesin Kullandığı ama Çoktan Unutulan 13 Site

İçeriğimiz her ne kadar siteler olsa ve biz onu bir uygulama olarak nitelendirsek de Winamp bu listede olmazsa olmaz. Evanescence Bring Me To Life dinlerken hipnoz eden oynak ışıklardan gözümüzü alamasak da, şimdilerde eski ışıltılı günlerinden baya uzakta. Şimdi başka başka müzik aplikasyonları başka başka uygulamalar var ama biz Winamp'ı da unutmayalım dedik. Yolculuklara çıkmadan listelerimizi yapar CD'mize çeker öyle hazırlık yapardık, çok duygulandık şimdi. Güzel günlerdi, bize nostaljik hissettirdi.