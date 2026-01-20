Bir Vatandaş Yerde Bulduğu Gazoz Kapağını 150 Bin Liradan Satışa Çıkardı
İnternette sık sık ilginç ilanlara denk gelebiliyoruz. Sıfırları tutturamayanlar, elindeki ürünün diğerlerinden çok daha fazla ederi olduğunu düşünenler, satacakları eşyaya hikaye yazanlar... Derken bir ilan hepsinin önüne geçti. Gaziantepli bir vatandaş yolda gördüğü gazoz kapağını tarihi esermiş gibi ilan sitesine koydu. Üstelik kapağın 1868 yaşında olduğunu öne sürdü.
İşte o ilan;
Tabii ilginç yorumlar da peş peşe geldi.
