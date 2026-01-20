onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Bir Vatandaş Yerde Bulduğu Gazoz Kapağını 150 Bin Liradan Satışa Çıkardı

Bir Vatandaş Yerde Bulduğu Gazoz Kapağını 150 Bin Liradan Satışa Çıkardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.01.2026 - 21:56

İnternette sık sık ilginç ilanlara denk gelebiliyoruz. Sıfırları tutturamayanlar, elindeki ürünün diğerlerinden çok daha fazla ederi olduğunu düşünenler, satacakları eşyaya hikaye yazanlar... Derken bir ilan hepsinin önüne geçti. Gaziantepli bir vatandaş yolda gördüğü gazoz kapağını tarihi esermiş gibi ilan sitesine koydu. Üstelik kapağın 1868 yaşında olduğunu öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o ilan;

İşte o ilan;

Kapağı gezi sırasında bulduğunu, çok değerli bir kapak olduğunu belirten vatandaş 1000, 2000 lira gibi düşük teklifleri daha ilk baştan reddedeceğini de belirtti. Kızılay'ın kuruluş tarihinden hareketle kapağın 1868 yaşında olduğunu hesapladı.

Tabii ilginç yorumlar da peş peşe geldi.

Tabii ilginç yorumlar da peş peşe geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın