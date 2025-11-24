onedio
Bir TikTok Kullanıcısı Menzil Cemaatinin Merkezi Olan Menzil Köyü'nü Görüntüledi

Bir TikTok Kullanıcısı Menzil Cemaatinin Merkezi Olan Menzil Köyü'nü Görüntüledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.11.2025 - 16:30

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyü belki de Türkiye'nin en çok bilinen köyü. Adıyaman'da bulunan ve yoğun ziyaretçi akınına uğrayan bu köyün özelliği ise en kalabalık Nakşibendi tarikatlarından olan Menzilcilerin merkezi olması. Türkiye'de en çok ziyaret edilen dini yerlerden biri olan bu köy imkanları itibariyle pek çok küçük ilçeden daha fazla olanağa sahip. Pek çok kişi tarafından merak edilen Menzil Köyü'nden bir _birsofiye_ isimli TikTok kullanıcısı çektiği görüntüleri paylaştı.

Menzil'e has ritüellerden olan çorba ve ekmek paylaşıldı.

Gavs-ı Sani olarak anılan Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin 2023 yılındaki ölümünün ardından cemaatte bölünmeler ve miras kavgaları yaşanmıştı. Cemaat aynı köyde Abdülbaki'nin üç oğlunun yer aldığı kollara dağılmıştı.

Başka bir paylaşımda da mimari görüntülendi.

Menzil sokaklarına ait bir görüntü şöyle;

Caminin içinde cemaatin lideri için kullanılan Gavs'ın müritlerine kendisini gösterdiği yere giden koridor da bu şekilde.

Kapılardaki süslemeler de dikkat çekiyor.

Köyde cafeler, restoranlar ve dükkanlar da bulunuyor.

