Her Yılbaşında Süslenen YTÜ'nün Sembol Ağacı Yıldızlı Ağaç Zehirlendi mi?

Ülkemizde yılbaşı kutlamaları birkaç yıldır engellemelere uğruyor. Ağaç süslemek ve yılbaşı süslemek veya bir yerin yılbaşı konseptli olması bazı kesimler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde süslenen ve öğrencilerin zarar görmemesi için nöbet tuttuğu sembolik Yıldızlı Ağaç hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kimileri ağacın kezzaplı saldırıya uğradığını iddia etse de bunun sadece bir iddia olduğunu dile getirenler de var.