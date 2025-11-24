Her Yılbaşında Süslenen YTÜ'nün Sembol Ağacı Yıldızlı Ağaç Zehirlendi mi?
Ülkemizde yılbaşı kutlamaları birkaç yıldır engellemelere uğruyor. Ağaç süslemek ve yılbaşı süslemek veya bir yerin yılbaşı konseptli olması bazı kesimler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde süslenen ve öğrencilerin zarar görmemesi için nöbet tuttuğu sembolik Yıldızlı Ağaç hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kimileri ağacın kezzaplı saldırıya uğradığını iddia etse de bunun sadece bir iddia olduğunu dile getirenler de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YTÜ kampüsünde bulunan Yıldızlı Ağaç geçtiğimiz yılın sonlarında ilginç olaylara sahne olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
No context YTÜ isimli hesap da ağacın zehirlendiğini iddia etti.
YTÜ Gündem isimli hesap da ağacın teknik olarak hastalandığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın