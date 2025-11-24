onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Yılbaşında Süslenen YTÜ'nün Sembol Ağacı Yıldızlı Ağaç Zehirlendi mi?

Her Yılbaşında Süslenen YTÜ'nün Sembol Ağacı Yıldızlı Ağaç Zehirlendi mi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.11.2025 - 15:37

Ülkemizde yılbaşı kutlamaları birkaç yıldır engellemelere uğruyor. Ağaç süslemek ve yılbaşı süslemek veya bir yerin yılbaşı konseptli olması bazı kesimler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde süslenen ve öğrencilerin zarar görmemesi için nöbet tuttuğu sembolik Yıldızlı Ağaç hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kimileri ağacın kezzaplı saldırıya uğradığını iddia etse de bunun sadece bir iddia olduğunu dile getirenler de var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YTÜ kampüsünde bulunan Yıldızlı Ağaç geçtiğimiz yılın sonlarında ilginç olaylara sahne olmuştu.

YTÜ kampüsünde bulunan Yıldızlı Ağaç geçtiğimiz yılın sonlarında ilginç olaylara sahne olmuştu.

Süslenen ağaç vandallar tarafından zarar görmüş, öğrencilerin ağacı yeniden süslemesinin ardından bazı kişiler ağacın önünde protesto namazı kılmış, gerginliği ayırmak için polis kampüse girmişti.

No context YTÜ isimli hesap da ağacın zehirlendiğini iddia etti.

No context YTÜ isimli hesap da ağacın zehirlendiğini iddia etti.
twitter.com

Başka bir hesap da Eylül ayında ağaca kezzap döktüklerini söyledi. Kezzap dökülmesinin gerçek mi yoksa trolleme amaçlı mı olduğu tartışılırken aynı üniversiteden yalanlama geldi.

YTÜ Gündem isimli hesap da ağacın teknik olarak hastalandığını söyledi.

YTÜ Gündem isimli hesap da ağacın teknik olarak hastalandığını söyledi.
twitter.com

Ağacın stres nedeniyle hastalandığını ve iddiayı dile getiren hesabı ağaç üzerinden prim toplamakla suçladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın