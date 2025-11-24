onedio
Kick Platformu Başka Bir Yayıncıyı Yalayan Can Sakızlı'yı Banladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
24.11.2025 - 13:42

Canlı yayın platformu Kick'te geçtiğimiz gün ilginç anlara sahne oldu. Can Sakızlı isimli yayıncı beraberinde Yakup TV, Derbeder Berk gibi farklı yayıncıların da olduğu bir toplulukla canlı yayın açtı. Sakızlı girdiği bir iddia sonucu Yakup TV isimli yayıncının göbeğini, ayaklarını ve koltuk altlarını yaladı. Tabii yayından gelen bu kesit tepkilere de neden oldu. Olaylı yayından sonra platform Can Sakızlı isimli yayıncıyı banladı.

Son günlerde yayıncılık dünyasının popüler konsepti toplu yayınlar.

Geçtiğimiz günlerde de bu konsepte uygun bir şekilde  Yakup TV, Derbeder Berk ve bufavo isimli yayıncılar bir araya geldi. Ortak yayın yapıldı.

Ancak yayını kendi kitlesinden çıkarıp tüm sosyal medya gündemine taşıyan başka bir gelişme oldu.

Can Sakızlı isimli yayıncı girdiği iddia sonrası Yakup TV'nin ayaklarını, göbeğini ve koltuk altını yaladı. Pek çok kişinin iğrendiği o görüntüler gündem oldu. İkili yayından sonra kötü örnek oldukları gerekçesiyle teker teker özür dilese de bu yayıncı Can Sakızlı'nın platformda yasaklanmasına engel olmadı. Can Sakızlı Kick isimli platformdan banlandı.

