Kick Platformu Başka Bir Yayıncıyı Yalayan Can Sakızlı'yı Banladı
Canlı yayın platformu Kick'te geçtiğimiz gün ilginç anlara sahne oldu. Can Sakızlı isimli yayıncı beraberinde Yakup TV, Derbeder Berk gibi farklı yayıncıların da olduğu bir toplulukla canlı yayın açtı. Sakızlı girdiği bir iddia sonucu Yakup TV isimli yayıncının göbeğini, ayaklarını ve koltuk altlarını yaladı. Tabii yayından gelen bu kesit tepkilere de neden oldu. Olaylı yayından sonra platform Can Sakızlı isimli yayıncıyı banladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde yayıncılık dünyasının popüler konsepti toplu yayınlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak yayını kendi kitlesinden çıkarıp tüm sosyal medya gündemine taşıyan başka bir gelişme oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın