Bir Sonraki Hayatında Evleneceğin Kişinin İsmi Ne Olacak?
Karma, kader, reenkarnasyon... Belki de bu hayatta aradığını bulamadın ama bir sonraki hayatın sana bambaşka bir aşk hikayesi vadediyor! Peki, o özel kişinin ismi ne olabilir? Belki çok tanıdık bir isim... Belki de daha önce hiç duymadığın ama kalbini çarptıracak biri!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatında en çok neye önem verirsin?
4. Bir tatil planlayacak olsan, hangi türü seçerdin?
5. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi seni en iyi temsil eder?
7. Gelecekte yaşamak istediğin yer nasıl olur?
8. Burcunu seçer misin?
9. Rüyalarında en çok hangi manzarayı görüyorsun?
10. Son olarak doğduğun saati seçer misin?
Sonraki hayatında evleneceğin kişi;👇
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
