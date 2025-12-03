Bir Öğretmen Liselerde Şahit Olduğu Disiplin Sorunlarını Anlattı

Sınıfa ilk girdiğimde gördüğüm manzara karşısında düşündüğüm tek şey şuydu. B*ku yedim. Tabi biraz bağır çağır ilerliyoruz ama olmuyor. Hadi ben gencim, öfkemin nereye varacağını hesap edemiyorlar. Ondan galiba, yine duruyorlardı. Yaşlı hocalar, kadınlar ders falan işleyemiyordu.

Telefonun sesini bunların çok sevdiği şarkılardan biri yaptım günün birinde. Eşime dedim ki beni şu saatte arayacaksın. Unutma sakın. Aradı, bunların sevdiği tırt şarkılardan biri çalıyor. Hepsi “vayyy hocam, vovvv hocam siz de mi seviyorsunuz?” Falan dediler. Kulağım kanasa da sevdikleri iki üç şarkıyı daha beraber dinledik. Ulan sonra en rahat ettiğim sınıf oldu bu. Sırf bunların saçma sapan bir zevklerine eşlik ettim diye. Şansımız yaver gitti de elektrik aldı çocuklar. Yoksa rezalet bir yıl geçirecektim.

Ben böyle birkaç okulda bulundum İstanbul’da. Vallahi çok yoruldum. Eve giderken yürüyerek gidiyordum, saatlerce yürüyordum ki eve varınca öfkemi eşimden çıkarmayayım. Sakinleşip varıyordum eve.

İyi bir okulda olan arkadaşlardan kat kat efor sarfediyordum. En basit sosyal hayat kurallarını vermek için bile birkaç ders uğraştığımız oluyordu. Böyle liselerde tek sorununuz konuyu öğretmek değildir. Çok daha fazla şeyle muhatap olursunuz. Anlatsam ne hikayeler olur. O yüzden bazen öğretmenlere laf ederken düşünmeniz lazım.

Bu işin tatilleri var, günde 4-5 saat çalışıyorsunuz falan diyorsunuz ama bakın mevzu şu sınıfa girip 40 dk sabretmekten çok daha fazlası. Herhangi bir meslek lisesindeki öğretmen yazsın şuraya.

Ben idareciliğe kaçtım. Sonra İstanbul’dan İzmir’in bir ilçesine kaçtım. Şimdi öğretmenlik yaptığımı hissediyorum. Önceden başka bişeymiş yaptığım.