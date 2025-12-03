onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Öğretmen Liselerde Şahit Olduğu Disiplin Sorunlarını Anlattı

Bir Öğretmen Liselerde Şahit Olduğu Disiplin Sorunlarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2025 - 15:35

Eğitim kurumlarından son zamanlarda maddi ve psikolojik şiddet görüntüleri sosyal medyaya düşüyor. Şiddet uygulayan öğretmenler kadar öğrencilerin de yaşıtlarını veya öğretmenlerini zorbaladığı videolara şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede çekilen görüntüler ise pek çok kişiyi çileden çıkardı. Eğitimciler yönetmeliklerin ve cezaların yetersiz olduğunu, sorunlu öğrencilerin sorunsuz öğrencilerin de eğitim hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirtirken bazı öğretmenler kimi liselerde yaşadıkları zorlukları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da çekilen görüntüler öfke uyandırmıştı.

Ankara'da çekilen görüntüler öfke uyandırmıştı.

Bir grup lise öğrencisinin öğretmeni zorbaladığı ve taciz ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü. Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Haberin detayları şöyle;

Bir öğretmenin de konu üzerine yaptığı paylaşım viral oldu. Paylaşım şöyle;

Bir öğretmenin de konu üzerine yaptığı paylaşım viral oldu. Paylaşım şöyle;

Sınıfa ilk girdiğimde gördüğüm manzara karşısında düşündüğüm tek şey şuydu. B*ku yedim. Tabi biraz bağır çağır ilerliyoruz ama olmuyor. Hadi ben gencim, öfkemin nereye varacağını hesap edemiyorlar. Ondan galiba, yine duruyorlardı. Yaşlı hocalar, kadınlar ders falan işleyemiyordu.

Telefonun sesini bunların çok sevdiği şarkılardan biri yaptım günün birinde. Eşime dedim ki beni şu saatte arayacaksın. Unutma sakın. Aradı, bunların sevdiği tırt şarkılardan biri çalıyor. Hepsi “vayyy hocam, vovvv hocam siz de mi seviyorsunuz?” Falan dediler. Kulağım kanasa da sevdikleri iki üç şarkıyı daha beraber dinledik. Ulan sonra en rahat ettiğim sınıf oldu bu. Sırf bunların saçma sapan bir zevklerine eşlik ettim diye. Şansımız yaver gitti de elektrik aldı çocuklar. Yoksa rezalet bir yıl geçirecektim.

Ben böyle birkaç okulda bulundum İstanbul’da. Vallahi çok yoruldum. Eve giderken yürüyerek gidiyordum, saatlerce yürüyordum ki eve varınca öfkemi eşimden çıkarmayayım. Sakinleşip varıyordum eve.

İyi bir okulda olan arkadaşlardan kat kat efor sarfediyordum. En basit sosyal hayat kurallarını vermek için bile birkaç ders uğraştığımız oluyordu. Böyle liselerde tek sorununuz konuyu öğretmek değildir. Çok daha fazla şeyle muhatap olursunuz. Anlatsam ne hikayeler olur. O yüzden bazen öğretmenlere laf ederken düşünmeniz lazım.

Bu işin tatilleri var, günde 4-5 saat çalışıyorsunuz falan diyorsunuz ama bakın mevzu şu sınıfa girip 40 dk sabretmekten çok daha fazlası. Herhangi bir meslek lisesindeki öğretmen yazsın şuraya.

Ben idareciliğe kaçtım. Sonra İstanbul’dan İzmir’in bir ilçesine kaçtım. Şimdi öğretmenlik yaptığımı hissediyorum. Önceden başka bişeymiş yaptığım.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Evde kedi köpek beslemekle çocuk yetiştirmeyi aynı kefeye koyan şeyler ürerse, sınıflar sokaklar it kopuk dolar haliyle.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.