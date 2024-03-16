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Bir Kadın Hemen Hemen Her Şeyi Mizah Malzemesi Yapabilen Halkımızın Bir Dönerciye Yaptığı Yorumları Okudu

Bir Kadın Hemen Hemen Her Şeyi Mizah Malzemesi Yapabilen Halkımızın Bir Dönerciye Yaptığı Yorumları Okudu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 15:24

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Ülkemiz ciddi anlamda bir mizah cenneti. Her türlü konuda, her türlü durumda mizah üretebilen bir halka sahibiz. Halkımızın bu doğuştan gelen komiklik yeteneği, onları doğal birer mizah ustası haline getiriyor. Kendine özgü bir mizah anlayışına sahip olan Türk halkı, günlük yaşamın her alanında komiklik yaratabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gullcan.gunes...
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Bir kadın, bir dönerciye gelen birbirinden komik yorumları okudu.

Bir kadın, bir dönerciye gelen birbirinden komik yorumları okudu.

Normalde yemeklerin değerlendirilmesi için oluşturulan uygulamayı bile kendi mizah gösterisine çeviren halkımız yine şaşırmadı.

Normalde yemeklerin değerlendirilmesi için oluşturulan uygulamayı bile kendi mizah gösterisine çeviren halkımız yine şaşırmadı.

İşte o video;

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