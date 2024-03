Bir Kadın Hemen Hemen Her Şeyi Mizah Malzemesi Yapabilen Halkımızın Bir Dönerciye Yaptığı Yorumları Okudu

Ülkemiz ciddi anlamda bir mizah cenneti. Her türlü konuda, her türlü durumda mizah üretebilen bir halka sahibiz. Halkımızın bu doğuştan gelen komiklik yeteneği, onları doğal birer mizah ustası haline getiriyor. Kendine özgü bir mizah anlayışına sahip olan Türk halkı, günlük yaşamın her alanında komiklik yaratabiliyor.