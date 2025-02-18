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Kanada'daki Ters Dönen Uçaktan Yolcuların Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı: Şoke Oldular

Kanada'daki Ters Dönen Uçaktan Yolcuların Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı: Şoke Oldular

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 10:51

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Dün gece saatlerinde Kanada'nın Toronto kentinde acil iniş yapan uçak ters döndü. Uçağın indiği noktadan yoğun bir duman çıktığı görüldü. Uçak, pistin ortasında ters bir şekilde yattı. Ters dönen uçakta ilk belirlemelerde 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Can kaybının yaşanmadığı uçak kazasında yolcular uçaktan tahliye edildi.

Kaza yapan uçaktan çıkartılan yolcular o anları kayıt altına aldı.

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Kanada'nın Toronto kentine giden Delta Havayollarına ait bir uçak acil iniş yapmasının ardından ters döndü.

Kanada'nın Toronto kentine giden Delta Havayollarına ait bir uçak acil iniş yapmasının ardından ters döndü.

Yoğun dumanların çıktığı uçakta şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Yaralanan yolcular ise uçaktan tahliye edildi.

Yoğun dumanların çıktığı uçakta şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Yaralanan yolcular ise uçaktan tahliye edildi.

Yolcular uçaktan tahliye edildikleri anı kayıt altına aldı;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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