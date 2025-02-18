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Adıyaman’da Kontrolsüz İş Makinesi Büyük Tehlike Yarattı: Kahramanca Müdahale Kazayı Önledi

Adıyaman’da Kontrolsüz İş Makinesi Büyük Tehlike Yarattı: Kahramanca Müdahale Kazayı Önledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 10:58

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Adıyaman’ın İndere bölgesinde, kontrolünü kaybeden bir iş makinesi büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, iş makinesinin hızla hareket etmeye başlamasıyla aniden gelişti. O anlar, @kahtareisi isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından kayda alındı.

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Olay anında, iş makinesini durdurmak için büyük bir çaba sarf eden kişi, büyük bir kaza atlatsa da son anda iş makinesini kontrol altına almayı başardı.

Olay anında, iş makinesini durdurmak için büyük bir çaba sarf eden kişi, büyük bir kaza atlatsa da son anda iş makinesini kontrol altına almayı başardı.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kazanın önlenmesi herkese derin bir nefes aldırdı.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kazanın önlenmesi herkese derin bir nefes aldırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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