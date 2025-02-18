Adıyaman’da Kontrolsüz İş Makinesi Büyük Tehlike Yarattı: Kahramanca Müdahale Kazayı Önledi

Adıyaman’ın İndere bölgesinde, kontrolünü kaybeden bir iş makinesi büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, iş makinesinin hızla hareket etmeye başlamasıyla aniden gelişti. O anlar, @kahtareisi isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından kayda alındı.