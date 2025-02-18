Adıyaman’da Kontrolsüz İş Makinesi Büyük Tehlike Yarattı: Kahramanca Müdahale Kazayı Önledi

Adıyaman’ın İndere bölgesinde, kontrolünü kaybeden bir iş makinesi büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, iş makinesinin hızla hareket etmeye başlamasıyla aniden gelişti. O anlar, @kahtareisi isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından kayda alındı.
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Olay anında, iş makinesini durdurmak için büyük bir çaba sarf eden kişi, büyük bir kaza atlatsa da son anda iş makinesini kontrol altına almayı başardı.
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O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kazanın önlenmesi herkese derin bir nefes aldırdı.
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