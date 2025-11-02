Bir Kadın Dış Görünüşün İnsanların Tavırlarını Nasıl Etkileyeceğini Görmek İçin Küçük Bir Deney Yaptı

İnsanlara verdiğimiz ilk izlenim, insanlarla kurduğumuz ilişkilerde büyük bir önem arz ediyor. İlk karşılaşmada bıraktığımız imaj, karşımızdaki kişinin bize dair oluşturduğu algıyı belirliyor. Bu algı, bizim hakkımızda oluşturulan genel görüşü şekillendiriyor ve bu da özellikle kısa süreli yapacağımız işler için oldukça önemli.

Bir kadın dış görünüşün, insanların size olan tavrını ne kadar değiştireceğini görmek için bir deney yaptı. Deneyin sonuçları sinir bozsa da şaşırtmadı.