onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Dış Görünüşün İnsanların Tavırlarını Nasıl Etkileyeceğini Görmek İçin Küçük Bir Deney Yaptı

Bir Kadın Dış Görünüşün İnsanların Tavırlarını Nasıl Etkileyeceğini Görmek İçin Küçük Bir Deney Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2025 - 09:42

İçerik Devam Ediyor

İnsanlara verdiğimiz ilk izlenim, insanlarla kurduğumuz ilişkilerde büyük bir önem arz ediyor. İlk karşılaşmada bıraktığımız imaj, karşımızdaki kişinin bize dair oluşturduğu algıyı belirliyor. Bu algı, bizim hakkımızda oluşturulan genel görüşü şekillendiriyor ve bu da özellikle kısa süreli yapacağımız işler için oldukça önemli.

Bir kadın dış görünüşün, insanların size olan tavrını ne kadar değiştireceğini görmek için bir deney yaptı. Deneyin sonuçları sinir bozsa da şaşırtmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yardım dış görünüşe göre geldi.

Yardım dış görünüşe göre geldi.

İlk başta günlük kıyafetleri ile çanta taşımaya çalışan kadın daha sonra kıyafetlerini değiştirerek aynı çantayı aynı şekilde taşımaya çalıştı. Günlük kıyafetleri içindeyken kimsenin yardım etmediği kadına, elbise giydiğinde yardımlar hızlıca geldi. Bu da ilk izlenimlerin, aslında ne kadar belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın