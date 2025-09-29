Bir İlimiz Daha Büyükşehir Olacak! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da konuştu. Kentin büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Şimşek, “Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak” ifadelerini kullandı.
Batman büyükşehir olma yolunda.
Bir büyükşehirin bütün ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yapılıyor.
