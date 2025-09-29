onedio
Bir İlimiz Daha Büyükşehir Olacak! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Bir İlimiz Daha Büyükşehir Olacak! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
29.09.2025 - 12:24

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da konuştu. Kentin büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Şimşek, “Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Batman büyükşehir olma yolunda.

Batman büyükşehir olma yolunda.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da çeşitli açıklamalarda bulundu. Batman’ın büyükşehir olacağına dair müjdeyi veren Şimşek, “Batman büyükşehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor” dedi. 

Şimşek, büyükşehir ile ilgili sözleri şöyle oldu:

“Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak.”

Bir büyükşehirin bütün ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yapılıyor.

Bir büyükşehirin bütün ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yapılıyor.

Şimşek, bir büyükşehrin bütün ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yapıldığını, bu noktada İluh Deresi'nin ıslahının da önemli projelerden birisi olduğunu dile getirdi. Kentsel dönüşüme dair de konuşan Şimşek, 'Batman'ımızın gelişmesi, kalkınması için bütün alanlarda bir çaba içerisindeyiz. İnşallah bu çabalar olumlu sonuç verecek ve Batman kalkınacak, gelişecek, Türkiye'nin yeni bir büyüme motoru olacak' diye konuştu.

