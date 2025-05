Bir Dönemler Disney'in Genç Yıldızlarından Biri Olan Demi Lovato, Jordan Lutes ile Hayatını Birleştirdi!

Demi Lovato, Disney Channel yapımı 'Camp Rock' (2008) filmindeki Mitchie Torres rolüyle tanındı. Ayrıca, 'Sonny with a Chance' (2009–2011) dizisinde başrol oynadı. Müzik kariyerinde, 2008'de çıkardığı 'Don't Forget' albümüyle çıkış yaptı ve ardından 'Here We Go Again' (2009), 'Unbroken' (2011) gibi albümlerle devam etti.

Kendisi 2018'de Lovato, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından, uyuşturucu satıcısının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Bu deneyimlerini 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' adlı belgeselinde paylaştı.

Balık etli vücudu ve fazla görülen kilosuyla eleştirilerin merkezi haline geldiği dönemlerde, bedeniyle barışık bir imaj çizerek insanların bedenlerinden daha fazlası olduğunu vurgulamıştı. O yıllara bedeniyle henüz barışık olmayan genç kızlara bir idol ve yol gösterici olmuştu.