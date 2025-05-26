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Bir Dönemler Disney'in Genç Yıldızlarından Biri Olan Demi Lovato, Jordan Lutes ile Hayatını Birleştirdi!

Bir Dönemler Disney'in Genç Yıldızlarından Biri Olan Demi Lovato, Jordan Lutes ile Hayatını Birleştirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 11:57

Selena Gomez, Taylor Swift ve Justin Bieber gibi pek çok isimle aynı dönemde ününe kavuşan Demi Lovato, hayatımıza girdiğinde küçük bir kız çocuğuydu!

Şimdilerde üç senedir birliktelik yaşadığı 'Judas' ile evlendiği öğrenildi. İkili dün akşam dünyaevine girdi.

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Demi Lovato, şimdilerde müzik kariyerine yönelmiş olsa da kariyerine çocuk yaşta "Barney & Friends" dizisinde başlamıştı.

Demi Lovato, şimdilerde müzik kariyerine yönelmiş olsa da kariyerine çocuk yaşta "Barney & Friends" dizisinde başlamıştı.

Demi Lovato, Disney Channel yapımı 'Camp Rock' (2008) filmindeki Mitchie Torres rolüyle tanındı. Ayrıca, 'Sonny with a Chance' (2009–2011) dizisinde başrol oynadı. Müzik kariyerinde, 2008'de çıkardığı 'Don't Forget' albümüyle çıkış yaptı ve ardından 'Here We Go Again' (2009), 'Unbroken' (2011) gibi albümlerle devam etti. 

Kendisi 2018'de Lovato, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından, uyuşturucu satıcısının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Bu deneyimlerini 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' adlı belgeselinde paylaştı.

Balık etli vücudu ve fazla görülen kilosuyla eleştirilerin merkezi haline geldiği dönemlerde, bedeniyle barışık bir imaj çizerek insanların bedenlerinden daha fazlası olduğunu vurgulamıştı. O yıllara bedeniyle henüz barışık olmayan genç kızlara bir idol ve yol gösterici olmuştu.

Demi Lovato, 2022 senesinden bu yana Jordan Lucas isimli bir şarkıcıyla aşk yaşıyordu.

Demi Lovato, 2022 senesinden bu yana Jordan Lucas isimli bir şarkıcıyla aşk yaşıyordu.

Çift, Ocak 2022'de Lovato'nun 'Substance' adlı şarkısının ortak yazımı sırasında tanıştı ve Ağustos 2022'de ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Aralık 2023'te nişanlandılar ve Lovato, nişanlısı için 'Onunla yaşlanmayı görüyorum' şeklinde duygularını ifade etti.

Demi Lovato'nun hisleri onu yanıltmadı ve çift 25 Mayıs 2025 gününde evlendi.

Demi Lovato'nun hisleri onu yanıltmadı ve çift 25 Mayıs 2025 gününde evlendi.

32 yaşındaki şarkıcı, 25 Mayıs Pazar günü Kaliforniya'da gerçekleşen romantik bir törenle 34 yaşındaki erkek arkadaşı Jordan 'Jutes' Lutes ile dünyaevine girdi.

Lovato, bu özel gününde Vivienne Westwood markasına ait özel tasarım bir gelinlik giydi.

Lovato, bu özel gününde Vivienne Westwood markasına ait özel tasarım bir gelinlik giydi.

Koridorda yürüyüşü için korse korsajlı ve katedral tarzı tül duvaklı özel 'inci beyazı' Vivenne Westwood elbisesiyle beyazlar içerisinde süzülen Demi Lovato, 'Uzun zamandır Vivienne Westwood'un tasarımlarının hayranıyım' dedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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