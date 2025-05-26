Bir Dönemler Disney'in Genç Yıldızlarından Biri Olan Demi Lovato, Jordan Lutes ile Hayatını Birleştirdi!
Selena Gomez, Taylor Swift ve Justin Bieber gibi pek çok isimle aynı dönemde ününe kavuşan Demi Lovato, hayatımıza girdiğinde küçük bir kız çocuğuydu!
Şimdilerde üç senedir birliktelik yaşadığı 'Judas' ile evlendiği öğrenildi. İkili dün akşam dünyaevine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demi Lovato, şimdilerde müzik kariyerine yönelmiş olsa da kariyerine çocuk yaşta "Barney & Friends" dizisinde başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demi Lovato, 2022 senesinden bu yana Jordan Lucas isimli bir şarkıcıyla aşk yaşıyordu.
Demi Lovato'nun hisleri onu yanıltmadı ve çift 25 Mayıs 2025 gününde evlendi.
Lovato, bu özel gününde Vivienne Westwood markasına ait özel tasarım bir gelinlik giydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın