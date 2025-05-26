Yeşim Salkım, "Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal" Oyununda Kimi Kendinden Daha Başarılı Buldu?

Salkım'ın bu seçimi yapmasının temel sebebi ise kızının doğumunun hemen ardından Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla kurduğu duygusal bağ. Salkım'a o zorlu günleri nasıl atlattığını hatırlatan Aşkın Nur Yengi olmuş. Buna ek olarak da müzik kariyerine kendisinden daha önce bağladığı için duyduğu saygıdan ötürü de Aşkın Nur Yengi seçimini yapmış Yeşim Salkım.