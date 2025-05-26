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Yeşim Salkım, "Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal" Oyununda Kimi Kendinden Daha Başarılı Buldu?

Yeşim Salkım, "Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal" Oyununda Kimi Kendinden Daha Başarılı Buldu?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 11:12

Dobra açıklamaları ve seneler içerisinde girdiği magazinsel polemikleriyle gündeme gelen Yeşim Salkım, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. 

Yeşim Salkım'a 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımı yapıldı. Salkım'ın bu oyunda kendinden daha iyi olarak seçtiği isim, yıllardır hepimizin severek dinlediği bir kadın şarkıcıydı!

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Yeşim Salkım'ın seçimini merak edenler için👇

Yeşim Salkım, Ferit Ömeroğlu'nun Youtube programına konuk oldu.

Yeşim Salkım, Ferit Ömeroğlu'nun Youtube programına konuk oldu.

Aşk ilişkilerinden, kariyerinden ve yaşadığı aldatılma olaylarından bahseden Yeşim Salkım, keyifli sohbetini gözler önüne serdi. 

Bu güne kadar gündeme geldiği konuları açıklayan ve kendi hakkında bilinmeyenleri itiraf eden Salkım'ın bu halleri epey beğenildi.

Yeşim Salkım, "Kendinden daha iyisi gelene kadar sessiz kal" oyununu oynadı. Sessizliğini bozduran isim ise Aşkın Nur Yengi oldu.

Yeşim Salkım, "Kendinden daha iyisi gelene kadar sessiz kal" oyununu oynadı. Sessizliğini bozduran isim ise Aşkın Nur Yengi oldu.

Salkım'ın bu seçimi yapmasının temel sebebi ise kızının doğumunun hemen ardından Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla kurduğu duygusal bağ. Salkım'a o zorlu günleri nasıl atlattığını hatırlatan Aşkın Nur Yengi olmuş. Buna ek olarak da müzik kariyerine kendisinden daha önce bağladığı için duyduğu saygıdan ötürü de Aşkın Nur Yengi seçimini yapmış Yeşim Salkım.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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