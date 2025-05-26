Yeşim Salkım, "Senden Daha İyisini Duyana Kadar Sessiz Kal" Oyununda Kimi Kendinden Daha Başarılı Buldu?
Dobra açıklamaları ve seneler içerisinde girdiği magazinsel polemikleriyle gündeme gelen Yeşim Salkım, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu.
Yeşim Salkım'a 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımı yapıldı. Salkım'ın bu oyunda kendinden daha iyi olarak seçtiği isim, yıllardır hepimizin severek dinlediği bir kadın şarkıcıydı!
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Yeşim Salkım'ın seçimini merak edenler için👇
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Yeşim Salkım, Ferit Ömeroğlu'nun Youtube programına konuk oldu.
Yeşim Salkım, "Kendinden daha iyisi gelene kadar sessiz kal" oyununu oynadı. Sessizliğini bozduran isim ise Aşkın Nur Yengi oldu.
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