Bir Devrin Sonu: 33 Yıllık Darıca Hayvanat Bahçesi Kapatıldı

Bir Devrin Sonu: 33 Yıllık Darıca Hayvanat Bahçesi Kapatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
16.01.2026 - 14:48

1993'te açılan ve yaklaşık 33 sene boyunca binlerce farklı hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapatıldı. Kocaeli'de bulunan ve her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin sık sık tercih ettiği yerlerdendi.

Tesis 1993 yılından beri faaliyet gösteriyordu.

Tesis 1993 yılından beri faaliyet gösteriyordu.

Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar başka illerde bulunan hayvanat bahçelerine gönderilirken nakil işlemleri sırasında özel önlemler alındı.

Kapanma kararını tesisi işleten Yalçın ailesi aldı.

Kapanma kararını tesisi işleten Yalçın ailesi aldı.

Tesisin kapanmasının ardından, alanın bundan sonra nasıl kullanılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

