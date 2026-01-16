Bir Devrin Sonu: 33 Yıllık Darıca Hayvanat Bahçesi Kapatıldı
1993'te açılan ve yaklaşık 33 sene boyunca binlerce farklı hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapatıldı. Kocaeli'de bulunan ve her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin sık sık tercih ettiği yerlerdendi.
Tesis 1993 yılından beri faaliyet gösteriyordu.
Kapanma kararını tesisi işleten Yalçın ailesi aldı.
