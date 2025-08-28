Bir Çuval İnciri Berbat Etti!

Biz şimdiye kadar, bu kadro kendi kurduğu bir kadro değil adam elindeki kadro ile bir şeyler yapmaya çalışıyor, diye seni savunmaya çalışıyorduk. Sen bu demecinle bir çuval inciri berbat ettin!

Takımın bu performansından sadece teknik direktörü sorumlu tutmak haksızlık olur. Transferleri geciktiren ve Beşiktaş’ta oynayamayacak kalitede oyunculara çuvalla para harcayan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi de sorumludur. Başkan’ın kendini kurtarmak için teknik direktörü yollamış olması kendisine biraz daha zaman kazandıracaktır. Ancak bu takım birkaç maç sonunda havlu atarsa kendisi de o koltukta oturamaz.

Uzun uzadıya maç yorumu yapmaya gerek yok; Lousanne takımı iyi olduğu için değil Beşiktaş kötü olduğu için kazandı.

Devre sonuna doğru yenilen golde, Taylan’ın ofsaydı bozduğu iddia edildi ama dikkatli izleyince ofsaydı bozan Paulista idi. Paulista tuttuğu adamı kaçırınca önce öne hamle yaptı, sonra ofsayda düşürme amacıyla kendini geri çekmeye çalıştı. Bu arada atı alan Üsküdar’ı geçti.