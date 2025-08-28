onedio
Bir Çuval İnciri Berbat Etti!

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
29.08.2025 - 00:41

Beşiktaş’ın teknik direktörü daha kısa bir süre önce, Konferans Liginde şampiyonluğa oynayabileceklerini söylerken daha ilk eşleşmede saf dışı kaldı. Maç sonu röportajlarda ise, “Bu transferleri siz mi yapıyorsunuz, scout ekibi mi yapıyor” sorusuna, birlikte yapıyoruz cevabını verdi.

Peki öyleyse sayın Solksjaer, kenarda oturacak, ilk on bire giremeyecek oyuncuların transferine neden onay verdiniz?

Biz şimdiye kadar, bu kadro kendi kurduğu bir kadro değil adam elindeki kadro ile bir şeyler yapmaya çalışıyor, diye seni savunmaya çalışıyorduk. Sen bu demecinle bir çuval inciri berbat ettin!

Takımın bu performansından sadece teknik direktörü sorumlu tutmak haksızlık olur. Transferleri geciktiren ve Beşiktaş’ta oynayamayacak kalitede oyunculara çuvalla para harcayan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi de sorumludur. Başkan’ın kendini kurtarmak için teknik direktörü yollamış olması kendisine biraz daha zaman kazandıracaktır. Ancak bu takım birkaç maç sonunda havlu atarsa kendisi de o koltukta oturamaz.

Uzun uzadıya maç yorumu yapmaya gerek yok; Lousanne takımı iyi olduğu için değil Beşiktaş kötü olduğu için kazandı. 

Devre sonuna doğru yenilen golde, Taylan’ın ofsaydı bozduğu iddia edildi ama dikkatli izleyince ofsaydı bozan Paulista idi. Paulista tuttuğu adamı kaçırınca önce öne hamle yaptı, sonra ofsayda düşürme amacıyla kendini geri çekmeye çalıştı. Bu arada atı alan Üsküdar’ı geçti.

Maçın hakemi, Türk hakemlerini aratmayacak kalitedeydi.

Rafa Silva ve Orkun’a gösterdiği sarı kartlar oldukça ucuzdu. Rafa’nın bileğine yapılan darbeyi görmemiş olmasını kabul etmiyorum. Rafa’nın itirazı ise her hakemin kabul edebileceği düzeyde makuldü. 

Orkun'nun itirazı ise, dışarda sakatlık geçiren rakip oyuncunun, takım arkadaşları tarafından saha içine çekilmesine idi. Hakemin, bu pozisyonda yerde yatan oyuncuyu saha içine çekene kart göstermesi gerekiyordu. 

Udoukhai’nin hamlesi sert idi ancak temas olmadığı için sarı kartla cezalandırılabilirdi. 

Özetle, hakem art niyetli idi…

Bu yenilginin yeni bir kaos ortamına vesile olmamasını diliyorum. Yeni transferlerin takıma katılması ile takım performansında artış sağlanabilir. 

Biliyorum, sabır taşı çatladı ama yine de sabır diyorum…

