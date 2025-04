Bir Çiftçinin Efsaneye Dönüş Hikayesi

Yıl 1983… Avustralya’da düzenlenen ve dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri kabul edilen Sidney–Melbourne Maratonu başlamak üzeredir. Yaklaşık 875 kilometrelik bu yarışa dünyanın en iyi, en donanımlı, genç ve profesyonel koşucuları katılmıştır. Her biri sponsor destekli, özel kıyafetli, planlı programlı atletlerdir. Derken start çizgisine biri gelir, görenler gözlerine inanamaz. Üzerinde çiftçi tulumu, ayağında lastik çizmeler ve galoşlar… 61 yaşında, dişsiz, mahcup bakışlı bir adam: Cliff Young.

Gazeteciler onun şaka yaptığını zanneder. Ne bir antrenörü, ne bir geçmişi, ne de uygun ekipmanları vardır. Ama bir şeyi vardır ki, hiçbir atletin sahip olmadığı türden: İnanç ve doğanın içinde pişmiş saf bir dayanıklılık. Cliff, çocukluğundan beri ailesinin büyük çiftliğinde çalışmakta, koyunların ardından kilometrelerce koşmaktadır. Yıllar boyunca sabah akşam hayvanların peşinde sürdürdüğü bu yaşam, onu farkında olmadan benzersiz bir koşucuya dönüştürmüştür.

Yarış başladığında herkes onun birkaç saat içinde pes edeceğini düşünür. Ama Cliff durmaz. Çünkü rakiplerinin aksine, onun bir uyku planı yoktur. Hatta yarış sırasında uyunabileceğini bile bilmemektedir! Bu bilgi eksikliği, ona büyük bir avantaj sağlar. Profesyonel sporcular geceleri uyurken, o koşmaya devam eder. Günler geçer…

Beş gün on beş saat dört dakika sonra, tüm dünyanın ağzını açık bırakacak o an gelir. Cliff Young, Sidney–Melbourne Maratonu’nu birinci olarak tamamlar. En yakın rakibine on saat fark atmıştır. Ama asıl alkışı, yarış sonunda yaptığı hareketle alır: Kendisine verilen 10.000 dolarlık ödülü reddeder. Ve bu parayı, kendisinden sonra yarışı bitiren 5 sporcuya eşit olarak paylaştırır. Çünkü onun için mesele hiçbir zaman para olmamıştır. O sadece koşmak istemiştir. İçinden gelen sesi dinlemiş ve yola çıkmıştır.

Avustralya, Cliff Young’u ulusal kahraman ilan eder. O artık sadece bir çiftçi değil, bir dönemin ilham kaynağıdır. Ultra maraton yarışlarının simgesi haline gelir. Çünkü o, azmin, kararlılığın ve çalışmanın neler başarabileceğinin canlı kanıtıdır.

Cliff Young bize şunu gösterdi: Eğer yüreğinde inanç varsa, ne yaş engel olur ne imkânsızlık.

Yeter ki yola çık.

Yeter ki durma.

Asla geç olmadığını unutma…

(Görsel Kaynağı: ABC News)

