article/comments
article/share
Beyler Sizi Unutmadık! Erkek Tipi Saç Dökülmesine Karşı Etkili Çözümler

Erkan Tuna Budak
25.10.2025 - 15:06

Saç dökülmesi birçok erkeğin kafasını kurcalayan bir konu. Hele ki söz konusu erkek tipi saç dökülmesi olduğunda çoğu kişi artık yapacak bir şey yok diye düşünüyor. Oysa doğru bakım adımları ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle süreci daha sağlıklı yönetmek mümkün!

Editör notu: Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. 😅

Saç bakım rutini oluşturmalısın. Mesela saç tipine uygun bir şampuan ile başlayabilirsin.

Saçı her gün yıkamak yerine saç tipine uygun (yağlı, kuru ya da normal saçlara özel) nazik bir şampuan tercih etmek saç tellerini korur. Saçlı deriyi güçlendiren ürünler saçın daha sağlıklı görünmesine katkı sağlar.

Saç derisini nemlendirmeyi unutuyoruz. Bu adımı atlamamak gerek.

Ciltte olduğu gibi saçlı deride de nem dengesi önemli. Hafif yapılı saç derisi nemlendiricileri ya da saç için üretilmiş bakım losyonları kullanılabilir. Bu adım özellikle saç derisinde kuruluk hissi yaşayanlar için fark yaratacak cinsten.

Kafa derisi masajı da etkili yöntemlerden biri.

Saçını yıkarken 1-2 dakikalık çok bastırmadan ve parmak uçlarıyla masaj yapılabilir. Erkek tipi saç dökülmesinde dökülen saçları geri getirmeyebilir ama en azından erkek tipi saç dökülmesinde etkili bir çözüm.

Beslenme şeklinin erkek tipi saç dökülmesinde payı olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz.

Demir, çinko, D vitamini ve B grubu vitaminler saç sağlığında önemli roller oynuyor. Çok kısıtlayıcı diyetlerden uzak durarak bol protein ve sebze içeren öğünler tercih etmek saç sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Yine de ne olur ne olmaz bir diyetisyen ile görüşmen en doğrusu olacaktır.

Isı ve kimyasal işleri azaltalım.

Sık sık fön, düzleştirici ya da sert kimyasal içeren jöle ve sprey kullanımı saç telini inceltebilir. Daha doğal ürünler tercih etmek ve ısıyı minimumda tutmak uzun vadede saça iyi gelir. Gerçi bu devirde jöle mi kaldı beyler... Birbirimizi kandırmayalım.

Güneşli havalarda şapka takarak saçı güneşten korumak oldukça önemli. Ama şöyle bir nüans var. 👇

Tıpkı cildimizde olduğu gibi saçlı deri de güneşten etkilenir. Uzun süre güneşte kalacaksan şapka kullanmak saçlı deriyi güneşin etkilerinden korur. Ancak... Saçı sıkan şapka ve bereler saçın hava almasını engelliyor. En konforlu nasıl olacaksa şapka ve bere seçimin öyle olmalı.

Belki en zor adım budur ama stresten olabildiğince uzak dur.

miro.medium.com

Göründüğü kadar kolay olmayabilir ama yüksek stres altında olmak saçı da büyük ölçüde etkiliyor. Mental sağlığın vücuttaki olumlu etkilerine baktığımızda erkek tipi saç dökülmesinde de elbette etkisi var. Stresten olabildiğince uzak durmaya çalış.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
