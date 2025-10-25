Beyler Sizi Unutmadık! Erkek Tipi Saç Dökülmesine Karşı Etkili Çözümler

Demir, çinko, D vitamini ve B grubu vitaminler saç sağlığında önemli roller oynuyor. Çok kısıtlayıcı diyetlerden uzak durarak bol protein ve sebze içeren öğünler tercih etmek saç sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Yine de ne olur ne olmaz bir diyetisyen ile görüşmen en doğrusu olacaktır.