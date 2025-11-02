onedio
Beyin Sağlığına En Çok Zarar Veren Gıdalar Açıklandı

Beyin Sağlığına En Çok Zarar Veren Gıdalar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
02.11.2025 - 09:03

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, beyin sağlığı için en tehlikeli gıdaları ortaya çıkardı. Uzmanlara göre özellikle işlenmiş et ürünleri ve şekerli içecekler, hafıza kaybı ve bilişsel gerileme riskini belirgin şekilde artırıyor. Araştırmada, bu gıdalardan günde yalnızca bir porsiyon fazladan tüketmenin bile Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, beyin sağlığını olumsuz etkileyen en riskli yiyecekleri ortaya koydu.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, beyin sağlığını olumsuz etkileyen en riskli yiyecekleri ortaya koydu.

Virginia Tech Üniversitesi’nden bilim insanları özellikle işlenmiş et ürünleri ve şekerli içeceklerin, bilişsel gerileme riskini ciddi biçimde artırdığını belirledi.

Michigan Üniversitesi’nin “Health and Retirement Study” verilerinin incelendiği çalışmada, 55 yaş üzeri 4 bin 750 kişi yedi yıl boyunca takip edildi.

Katılımcıların her iki yılda bir bilişsel durumları test edildi ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi analiz edildi.

Sonuçlar ise şöyle:

  • Sosis, salam, hazır etli pizzalar gibi ultra işlenmiş et ürünlerinden günde sadece bir porsiyon fazla tüketmek, bilişsel bozulma riskini yüzde 17 artırıyor.

  • Gazoz, şekerli buzlu çay ve aromalı meyve içecekleri gibi içeceklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 6 olarak belirlendi.

Araştırmanın ilginç tarafı, genel ultra işlenmiş gıda tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir bağ bulunmaması.

Araştırmanın ilginç tarafı, genel ultra işlenmiş gıda tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir bağ bulunmaması.

Ancak özellikle et ve içecek kategorileri, beyin fonksiyonları üzerinde diğer tüm gıda gruplarına göre çok daha olumsuz bir etki yaratıyor. Tatlılar, atıştırmalıklar veya tahıl bazlı hazır yiyeceklerde benzer bir ilişki gözlenmedi.

Beslenme profesörü Brenda Davy, bu sonuçların umutsuzluk yaratmaması gerektiğini vurgulayarak, “Değişim mümkün. Önemli olan ölçülü olmak ve dengeli beslenme alışkanlıklarını korumak” dedi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
