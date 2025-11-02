Beyin Sağlığına En Çok Zarar Veren Gıdalar Açıklandı

Ancak özellikle et ve içecek kategorileri, beyin fonksiyonları üzerinde diğer tüm gıda gruplarına göre çok daha olumsuz bir etki yaratıyor. Tatlılar, atıştırmalıklar veya tahıl bazlı hazır yiyeceklerde benzer bir ilişki gözlenmedi.

Beslenme profesörü Brenda Davy, bu sonuçların umutsuzluk yaratmaması gerektiğini vurgulayarak, “Değişim mümkün. Önemli olan ölçülü olmak ve dengeli beslenme alışkanlıklarını korumak” dedi.