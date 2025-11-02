Beyin Sağlığına En Çok Zarar Veren Gıdalar Açıklandı
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, beyin sağlığı için en tehlikeli gıdaları ortaya çıkardı. Uzmanlara göre özellikle işlenmiş et ürünleri ve şekerli içecekler, hafıza kaybı ve bilişsel gerileme riskini belirgin şekilde artırıyor. Araştırmada, bu gıdalardan günde yalnızca bir porsiyon fazladan tüketmenin bile Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü.
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, beyin sağlığını olumsuz etkileyen en riskli yiyecekleri ortaya koydu.
Michigan Üniversitesi’nin “Health and Retirement Study” verilerinin incelendiği çalışmada, 55 yaş üzeri 4 bin 750 kişi yedi yıl boyunca takip edildi.
Araştırmanın ilginç tarafı, genel ultra işlenmiş gıda tüketimi ile bilişsel bozulma arasında doğrudan bir bağ bulunmaması.
