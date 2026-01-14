onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En Büyük Kabusu Ev Temizliği Olanların Anlayacağı 10 Durum

etiket En Büyük Kabusu Ev Temizliği Olanların Anlayacağı 10 Durum

Özge
Özge - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 11:16

Ev temizliği çoğu kişi için sürekli tekrarlanması gereken ve asla içten geldiği için yapılmayan kabus rutinlerdir. Bazense başlı başına bir stres kaynağına dönüşür. Özellikle yoğun çalışan ve evde dinlemeye sınırlı zaman ayıran kişiler için temizlik bazen hayatta üstesinden gelinecek en büyük zorluktur.

 Eğer ev temizliği sizin için de dünyanın en yorucu yükü gibi görünüyorsa, bu durumlar çok tanıdık hissettirecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizliğe başlayana kadar her şeyi iki saat düşünmek.

Temizlikten korkanların yaşadığı en büyük mücadele, işlere başlamadan önce iki saat ne yapacağını düşünmektir. Bazen temizliğin kendisinden bile yorucu olan bu düşünme süreci tüm temizlik haritasının detaylı şekilde çıkarılmasını gerektirir. Bazen de sınırlar belirsizdir ama ana konulara karar vermek gerekir ve işler de tam olarak burada patlar.

2. Bir tarafı temizlerken diğerini batırmak.

Temizliği istemeden yapanlar bir yeri temizlerken diğerini batırır. Mesela mutfağı temizlerken kirler salona dağılır ya da koltukta yığılan eşyalar sadece yer değiştirir. Ama totale vurunca aslında hiçbir şey gerektiği gibi tamamlanmaz ve hiçbir zaman istenen hijyen seviyesine ulaşılmaz.

3. Süpürgeyi çıkarmanın başlı başına iş gibi hissettirmesi.

Temizliğin kabus gibi olduğu evlerde kullanılan ekipmanlar da gerçek anlamda kabus gibidir. Ev temizliğinin ilk adımı sayılan yer süpürme bile çileden başka bir şey olmaz. Çağ dışı süpürgeleri prize takmak, odadan odaya taşımak, kum torbasını boşaltmak insana kendini ilkel hissettirir. Üstelik bu cihazlarla temizlikten verim bile alınmaz.

4. Temizlik sırasında sürekli başka şeyleri hatırlamak.

Temizliği zorla yapanlar, temizlik esnasında bile ondan kaçmaya çalışır. Toz alırken bir anda aklına romantik hayatının veya iş görevlerinin gelmesi kaçınılmaz olur. Haliyle yapılan temizlik hiçbir zaman özenli olmaz ve işler olduğundan da yavaş ilerler.

5. Evi temizlemişken eve kimsenin gelmemesi.

Temizliğin bir şekilde bitmesi insana inanılmaz gurur verir. Ama ortada bunu paylaşacak kimse yoksa bazen bu gurur bir anda dağılır. Zaten arkadaşların sürekli dağınıklığından şikayet ettiği bir ortama temizken gelmiyor olması, şanstan başka bir şey değil de nedir ki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En ufak kırıntının tüm motivasyonu kırması.

Tüm temizlik bittikten, özellikle de döşeme araları da dahil dip köşe süpürdükten sonra koltuklara kırıntı dökmenin yasaklanması gerekir. Çünkü temizlik gününün ardından koltuğa şöyle bir yayılıp bir şeyler yemek imkansız olur. Minicik bir parçanın düşmesi bile tüm gün boyunca harcanan çabayı yok ediyor gibi görünür.

7. Temizlik sırasında zaman algısının kaybolması.

'2-3 saat sürer' diyen işlerin hiçbiri söylenen zamanda tamamlanmaz. Hatta çoğu zaman neredeyse tüm güne yayılır. İşleri yarılamanın planlandığı saatte bir bakarsınız, ancak yeni başlamışsınızdır. Bu durum, temizlik kabusunu daha da derinleştirir ve içinden çıkılamayacak bir hale sokar. Ama ne olursa olsun, işler bir şekilde tamamlanır.

8. İşleri biriktirmekten strese girmek.

Günlerce görmezden gelinen dağınıklık, misafir ihtimali ortaya çıkınca bir anda acil durum haline gelir. O an başlayan hızlandırılmış temizlik modu, hem stresli hem de fazlasıyla tanıdıktır.

9. Hayatı kolaylaştıran ipuçlarıyla tanışınca şok olmak.

9. Hayatı kolaylaştıran ipuçlarıyla tanışınca şok olmak.

Ev işlerinden bu kadar nefret etmenin ve temizlik sırasında yorulmanın en temel nedeni, basit ipuçlarını bilmemekten kaynaklanır.Herkesin bildiği hayat kurtaran bilgileri öğrenmek insanda şok etkisi yaratır. Mesela evin temizlik rutinine entegre robot süpürgeler, siz tüm gün evde olmadığınızda bile işleri yoluna koyma konusunda harikadır.Toz ve kiri zahmetsizce temizleyen bu teknoloji, evinizin her noktasını pırıl pırıl yapar.

10. Temizlik sonrası rahatlamanın benzersiz olması.

Temizlik süreci ne kadar zorluysa bitişi de aynı ölçüde keyifidir. Gün sonunda ayaklarını uzatıp her şeyi tamamlamanın verdiği gururu hissetmek işten bile değildir. O an, omuzlardaki yük bir anda hafifler ve tatlı bir yorgunluk hissi çöker. O gece alınan uyku da yılın en tatlı uykularından biri olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın