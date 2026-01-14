En Büyük Kabusu Ev Temizliği Olanların Anlayacağı 10 Durum
Ev temizliği çoğu kişi için sürekli tekrarlanması gereken ve asla içten geldiği için yapılmayan kabus rutinlerdir. Bazense başlı başına bir stres kaynağına dönüşür. Özellikle yoğun çalışan ve evde dinlemeye sınırlı zaman ayıran kişiler için temizlik bazen hayatta üstesinden gelinecek en büyük zorluktur.
Eğer ev temizliği sizin için de dünyanın en yorucu yükü gibi görünüyorsa, bu durumlar çok tanıdık hissettirecek.
1. Temizliğe başlayana kadar her şeyi iki saat düşünmek.
2. Bir tarafı temizlerken diğerini batırmak.
3. Süpürgeyi çıkarmanın başlı başına iş gibi hissettirmesi.
4. Temizlik sırasında sürekli başka şeyleri hatırlamak.
5. Evi temizlemişken eve kimsenin gelmemesi.
6. En ufak kırıntının tüm motivasyonu kırması.
7. Temizlik sırasında zaman algısının kaybolması.
8. İşleri biriktirmekten strese girmek.
9. Hayatı kolaylaştıran ipuçlarıyla tanışınca şok olmak.
10. Temizlik sonrası rahatlamanın benzersiz olması.
