Beşiktaş'ın Hırsı, VAR'ın Körlüğü
Ben maç yazılarımı, TV spor programlarında yapılan yorumları dinlemeden yazarım. Hele ki “eski kaşar” hakemlerin sözlerine asla kulak vermem. Bu yüzden baştan söyleyeyim: Beşiktaş’ın bir penaltısı daha gasp edildi. Orta hakem görmemiş olabilir ama VAR’daki Onur Özütoprak’ın o pozisyonda orta hakem Alper Akarsu’yu ekrana çağırması gerekiyordu. Böyle kritik bir pozisyonda tek başına karar vermek sana mı kaldı Onur Özütoprak! Beşiktaş’ın geleceği bu kadar ucuz mu?
Üstelik aynı VAR hakemi, Orkun’un pozisyonunda hiç çekinmeden orta hakemi videoyu izlemeye davet etti.
Takımın Hırsını Beğendim
