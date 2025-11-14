Belediye Başkanı Ağlayarak Tehdit Edildiklerini Açıkladı

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’nin Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde ‘Tekstil Günleri’ projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, yöneticilerin ve ailelerinin tehdit edildiğini açıkladı. Ünsal, “Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim” dedi.
Yıldız Ünsal'ın sözleri şöyle oldu:
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ağlayarak tehdit edildiğini açıkladı.
Pazarcıların görüntülerinden biri de şöyleydi:
