Belediye Başkanı Ağlayarak Tehdit Edildiklerini Açıkladı

Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısının açılışında, geçen çarşamba günü elektrik tadilatı nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri’nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Videoda bir pazarcı grubunun tel örgüleri yıkması, zorla araçlarıyla içeriye girdiğine dair görüntüler yer aldı. Başkan Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde hayata geçirmeyi planladıkları ‘Tekstil Günleri’ projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini söyledi.

“Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” diyen Başkan Ünsal, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yıldız Ünsal, şunları dedi:

“Gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere…

Grubumuzla bir toplantı yapacağız. Buraya sizleri topladığım için özür diliyorum. Dün akşam çok gözyaşı döktüm. Arkadaşlarımıza yapılanları size anlatamam. Benim bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımıza bunu yapmaya hakkım yok. Ama bundan sonra rant neymiş, ranttan rant alamamak neymiş… Gereken bütün tedbirleri alacağım.”