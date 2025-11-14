onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Belediye Başkanı Ağlayarak Tehdit Edildiklerini Açıkladı

Belediye Başkanı Ağlayarak Tehdit Edildiklerini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’nin Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde ‘Tekstil Günleri’ projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, yöneticilerin ve ailelerinin tehdit edildiğini açıkladı. Ünsal, “Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız Ünsal'ın sözleri şöyle oldu:

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ağlayarak tehdit edildiğini açıkladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ağlayarak tehdit edildiğini açıkladı.

Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısının açılışında, geçen çarşamba günü elektrik tadilatı nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri’nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Videoda bir pazarcı grubunun tel örgüleri yıkması, zorla araçlarıyla içeriye girdiğine dair görüntüler yer aldı. Başkan Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri’nde hayata geçirmeyi planladıkları ‘Tekstil Günleri’ projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini söyledi.

“Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” diyen Başkan Ünsal, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yıldız Ünsal, şunları dedi:

“Gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere…

Grubumuzla bir toplantı yapacağız. Buraya sizleri topladığım için özür diliyorum. Dün akşam çok gözyaşı döktüm. Arkadaşlarımıza yapılanları size anlatamam. Benim bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımıza bunu yapmaya hakkım yok. Ama bundan sonra rant neymiş, ranttan rant alamamak neymiş… Gereken bütün tedbirleri alacağım.”

Pazarcıların görüntülerinden biri de şöyleydi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

taksici çetesi minübüsçü çetesi pazarcı çetesi lobisi her yere elini atmış mafya vari adamlar

Davonn Davonn

Normal ülkelerde polis teşkilatı diye bir kurum var ve iç güvenlik ile ilgileniyor.Türkiye halkı pek bilmez ama hükümet ile bir sıkıntı yaşadıklarında görebi... Devamını Gör

Burak

malum etnik grup sorunu