Beklenmedik Harcamalara Karşı “Acil Fon” Oluşturma Kılavuzu

Ecem Bekar
20.09.2025 - 14:03

Hepimizin başına gelmiştir; bir anda karşılaştığımız, hiç beklemediğimiz masraflar… Araba bozulur, bir hastalık çıkar ya da evde işler ters gider. Bu gibi anlarda, cebimizdeki para yetmeyince işler gerçekten karışabiliyor. Peki, bu tür beklenmedik harcamalarla karşılaşmamak için ne yapabiliriz? İşte, 'acil fon' oluşturmanın yolu!

Acil fon ne?

Acil fon, hayatın sürprizlerine karşı sizi koruyan bir 'güvenlik ağı' gibi bir şey. Yani, bir aksilik olduğunda hemen stres yapmanıza gerek kalmaz, çünkü elimizde birikmiş bir miktar para var. Hedef, sizi gerçekten zor durumda bırakmayacak birikimler yaratmak.

Ne kadar birikim yapmalıyım?

Acil fonun miktarı, ne kadar birikim yapmanız gerektiğine dair en büyük soruyu getiriyor. İdeal olarak, 3-6 ay boyunca yaşamınızı sürdürebilecek bir miktar belirlemelisiniz. Bu, kiradan faturaya kadar olan temel ihtiyaçlarınızı kapsar. İş ya da sağlık problemi gibi durumlarda, bu fon sizi bir süre daha rahat ettirir.

Bütçenizi gözden geçirin.

Acil fon oluşturmanın en kolay yollarından biri, gelir ve giderlerinizi yeniden düzenlemek. Fazladan harcama yaptığınız alanları tespit edip, iptal edebileceğiniz aboneliklerden yemek masraflarına kadar her şeyi gözden geçirin. Mesela dışarıda yemek yerine evde basit ama sağlıklı tariflerle beslenmek, size ciddi bir tasarruf sağlar.

Parayı ayırın ve dokunmayın!

Acil fon oluşturduktan sonra, bu parayı diğer harcamalarınızdan kesinlikle ayırmalısınız. Yani tatil parası değil, yalnızca acil durumlar için! Parayı kolayca ulaşamayacağınız bir hesaba yatırmak en güvenlisi. Hedefiniz, fonu kullandığınızda hiç zorlanmamak olacak. Bir süre boyunca bu paraya dokunmamak çok önemli.

Sabırlı olun ve düzenli birikim yapın.

Acil fon oluşturmak hemen gerçekleşmeyebilir. Ama sabırlı olun. Küçük birikimler büyük fark yaratır. Mesela her ay gelirinizin %10’unu bu fona ayırabilirsiniz. Başlangıçta çok ufak görünebilir ama zamanla bu birikim büyür ve sizi gerçekten güvence altına alır.

Zamanla gözden geçirin.

Bir süre sonra acil fonunuzun büyüdüğünü fark edeceksiniz. Geliriniz arttıkça, bu fonu artırmanız gerekebilir. Ayrıca, eğer fonu kullanmak zorunda kaldıysanız, onu tekrar doldurmak için hemen harekete geçmelisiniz.

Fazladan gelir kaynağı yaratın!

Eğer gelirinizden tasarruf yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorsanız, o zaman ek gelir kaynakları yaratmayı düşünebilirsiniz. Freelance işler, hobilerinizden para kazanmak ya da part-time işler gibi seçeneklerle, acil fon için daha hızlı birikim yapabilirsiniz. Bu ek gelir kaynağı, sadece acil fonu değil, finansal özgürlüğünüzü artırmanıza da yardımcı olabilir.

Hayatınızı nasıl etkilediğini görün.

Acil fon oluşturduğunuzda, hayatınıza olan etkilerini çok net bir şekilde gözlemleyeceksiniz. Artık beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda, başınız derde girmeyecek. Hatta o paraya sahip olmak, sizi psikolojik olarak da rahatlatacak.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
