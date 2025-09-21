onedio
article/comments
article/share
Başak Burcunda Tutulma: Toksik Bağlardan Kurtuluş ve Hesaplaşma!

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 14:36

Tutulmanın burçlar üzerindeki etkilerini kariyerden ilişkilere, sağlıktan kişisel gelişime kadar her burç için öğrenin!

Koç ve Yükselen Koçlar: Tutulma çalışma düzeninize hız kazandırıyor.

Uzun zamandır planladığınız işleriniz için organize olabilirsiniz. Yeni iş görüşmelerine ve bağlantılara uygun. Çevrenizi değiştirmek için harekete geçiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızdan bazılarıyla yolları ayırabilirsiniz. Kendi işinizin patronuysanız çalışanlarınıza karşı daha yapıcı ve destekleyici olmak iş potansiyelinde artışlara yardımcı olur. Eğer çalışansanız ve emeğinizin karşılığını alamıyorsanız şirket değişimine gidebilirsiniz. Aslında sabit rutinlerinizden sıkıldıysanız yeni dinamikler için elverişli. Sağlık açısından mide ve sindirim sorunları nedeniyle beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Cildiniz aşırı hassasiyet nedeniyle alerjik kaşıntı ve ürtiker gibi sorunlar yaratabilir. Cilt kesikleri, yanıkları, kuaförde boyattığınız saçınızın zarar görmesi gibi olumsuz sonuçlara karşı tedbirli olun.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Tutulma sizin için hem heyecanlı, hem de bereketli.

İlişkileriniz için önemli kararlar alabilirsiniz. Yarım kalan bir iş, aşk, seyahat varsa tamamlayabilirsiniz. Bileğinizin hakkıyla emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni çevrelere dahil olmak ve yeteneklerinizi sunmak açısından destekleyici. Sizi tercih eden kurum ve şirketlerin sayısı hayli fazla olacak! adeta ışık gibi parlayacaksınız. Projelerinizi tamamlayıp sunumlar yapabilirsiniz. Sözel ve görsel becerileriniz kazanç getirebilir. Ancak arkadaş çevrenizde elemeye gideceksiniz. Size hiçbir faydası olmayan, hatta ihtiyacınız olduğunda yanınızda bulamadığınız sözde dostluklarınızı sonlandıracaksınız. Çünkü çoğu kişiyi sorgulayacak ve gözden geçireceksiniz.. Zira öyle tahammülsüzlük evresindesiniz ki kimseyi çekmek istemeyeceksiniz..İlişkiniz varsa aileler tanışabilir, bekarsanız yeni aşk kapınızı çalabilir, evliyseniz bebek sahibi olabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Tutulma aile evinizi, kararlarınızı ve bakış açınızı etkileyen bölgede.

Tıkanmış sorunların çözümünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Üzerinize devamlı yıkılan sorumluluklardan azad edilmek isteyecek ve farklı yöntemler düşüneceksiniz. Hatta ailenizden destek ve yardım beklediğinizi itiraf edebilirsiniz. Bazılarınız köklerini araştırmak isterken, bazılarınız ruhsal anlamda çözülme ve arınma yaşayacak. Eğer üstesinden gelemediğiniz sorunlarla boğuşmak zorunda hissediyorsanız açık açık hislerinizi paylaşın. Taşınmak, ev arsa alım satımı yapmak için uygun. Maddi açıdan elinize miras yoluyla para geçebilir. Ayrıca ortak hisseli ve krizli paralar için artık netleşme mevcut. Kariyer hayatınızı yönetmek için elverişli. İstemediğiniz işte ve yerde kalmak istemeyeceksiniz ve sizden beklenenlere cevap vermek yerine nokta koyacaksınız. Kardeşlerinizle anlaşmazlıklar yaşıyorsanız her şeyi masaya yatırabilirsiniz. Mide, sindirim sistemi lenf bezlerinizi kontrol ettirin..

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Tutulma iletişim yoluyla kazançlarınızı artırmaya yardımcı oluyor.

Aradığınız sermayeyi bulabilir ve projeniz için sponsor olabilecek kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Hatta kitap yazmak, e-ticaret yapmak gibi düşünceniz varsa girişimleriniz olumlu sonuçlar verebilir. Bazı Yengeçler yakın çevre ve kardeşleriyle ilgili mesafeli ilişki kararı alabilirler. Eğitim almak veya eğitim sınıfı açmak için uygun. Evli olanlar çocuğunu etüt merkezine yazdırabilir. Hukuksal açıdan dava açmak, davanın sonucunu almak için destekli. Pasaport, ehliyet, yabancı dil kurslarına katılabilirsiniz. İmza sürküsü çıkarmak ve şirket kurmak için uygun. Sanatçı, mimar, oyuncu, organizasyon ve öğretmenlik gibi meslekler yapıyorsanız çok faydalı geçer. Oldukça şanslı bir dönemdesiniz. İster iş insanı, ister çalışmayan biri olun. Size yeni bir soluk kazandıracak. Bazı Yengeçler kardeşleriyle ortak ev veya yazlık alabilirler.. Sağlık açısından da sinir sıkışması, ses telleri iltihabı, siyatik ağrılar, köprücük kemiği çatlaması gibi sorunlar çıkabilir..

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Tutulma aksı maddi kaynaklarınızı güçlendiriyor.

Yatırımların ve alım satım işlerinizin desteklendiği girişimler yapabilirsiniz. Gelirleriniz yükselirken harcamalarda da kontrolsüzlükler olabilir. Borç almak, borç vermek yüklü miktarda kredi çekmek için uygun değil. Güvenip borç verdiğiniz kişiler vadesinde ödeyemeyebilir. Ayrıca ortaklı paralarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir ticari faaliyet açısından önemli görüşmeler yapacağınız kişilerle masaya oturmak size güven verecek. Tabi asla acele etmeyin! İş yapacağınız kişilerin referanslarını öğrenmeye çalışın. Arabanızı ve şirketinizi değiştirmek istiyorsanız gayet uygun. Sadece dikkat etmeniz gereken hisleriniz olacak. Çünkü çok inişli çıkışlı bir ruh hali verir. Kendinizi ve etrafınızı sorgularsınız. Değer görüp görmediğinizi ve gerçek dostunuz olup olmadığını görmek için minik testler yapın derim. Çünkü sahte olan bi şekilde kendini ele verecektir. Sağlık açısından dolaşım sisteminiz, tiroidleriniz ve mideniz sorun çıkarabilir..

Başak ve Yükselen Başaklar: Tutulmanın zirvesinde sizler varsınız.

Burcunuzdaki bu gök olayı sizi bile şaşırtacak radikal kararlarla geliyor. Etrafınızı dikenli çalılardan, önünüzde duran ve yer işgal eden çakıl taşlarından arındıracaksınız. Kimseye eyvallahınız yok bu saatten sonra! bu yolu sizinle yürümek isteyene masanızda yer var. İstemeyen olursa da kapıyı göstereceksiniz. Dış görünüşünüzden tutun imajınıza ve hayatınızdaki pek çok insana güncelleme yapabilirsiniz. Çünkü ne isteklerinizi, ne de hedeflerinizi ertelemek istemeyeceksiniz. Gereksiz hizmetkarlık ve fedakarlıktan vazgeçiyorsunuz. Uzun zamandır planladığınız hayalleriniz için start verebilirsiniz. Evliyseniz eşinizden uzaklaşır, ilişkiniz varsa bir karar vermek zorunda hissedebilirsiniz. Yeni ortamlara girmek, sosyal çevrenizi genişletmek güvende hissettirir. Ertelediğiniz bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin. Endoskopik bir muayane veya operasyon gerekebilir. Tutulmadaki mottonuz “teslim ol, bırak, hizalan ve harekete geç” olsun..

Terazi ve Yükselen Teraziler: Tutulma vesilesiyle etrafınızda ne kadar çer çöp var temizleyeceksiniz.

Bu öyle bir his ki yağmur sonrası etrafa yayılan bahar kokusu ve serin bir hava gibi rahatlatıcı. Arınmak ve insanlardan uzaklaşmak size iyi gelecek.. En azından fazlalalıklardan kurtulmak için çok faydalı. Şehir değişikliği veya yurtdışına taşınmak gibi niyetiniz varsa tam zamanı. Günlük ve birikmiş işlerinizi toparlayabilirsiniz. Kendinize yeni rutinler oluşturabilir ve yol çizebilirsiniz. Kariyer alanında temponuz değişiyor. Çalışma ortamınızda şüphe duyduğunuz, tadınızı kaçıran ve ben biliyordum diyeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. O kadar çok dedikodu duyacaksınız ki çok doğru bir zamanda çok doğru kararlar aldığınız için kendinizle gurur duyacaksınız. Yurtdışı menşeeli bir iş kurmak istiyorsanız harekete geçin. Kalıcı başarılara imza atmak için kolları sıvayın dost düşmana karşı daha çok çalışın. Ayrıca sağlığınıza ve sorun çıkaran küçük problemlere de dikkat edin çünkü ihmale gelmez. Bazılarınız estetik, bazılarınız mide operasyonu olabilir..

Akrep ve Yükselen Akrepler: Tutulmanın ballılarından biri sizsiniz.

Sosyal çevreniz ve arkadaş çehreniz değişiyor. Bürokratik açıdan güçlü ve kudretli insanlarla işbirliği yapabilirsiniz. Medya ve camiasından teklifler almanız mümkün. Kariyerinizde kararlı ama emin adımlarınız sayesinde büyüme söz konusu. Hedefe kitlenip istediğiniz mevkiyi elde edebilirsiniz. Toplum önünde bıraktığınız intiba sizi özel kılacak ve tercih edileceksiniz. Yalnız siz zirve basamaklarını hızla çıkarken etrafınızdaki bazı insanların bundan pek hoşnut olmadığını hatta gıyabınızda manipüle ederek konuştuğunu duyabilirsiniz. Ancak tedirgin olmayın bunların hiçbiri engel olamayacak. Öfke ve sinirle hareket etmediğiniz sürece kazanırsınız. Resmi kurumlarda işlerini varsa çözülür. Varsa projeniz onaylanır. Yeni bir ticari girişimi içindeyseniz desteklenir. Seyahat, iş görüşmeleri alım satım gibi konularda harekete geçin.. Aşk hayatınızda bazı değişimler olabilir. Bekar olanlar ilişkiye başlar, ilişkisi olanlar ortak planlar yapar ya da yolları ayırabilir. Tansiyon ve beden ağrılarına dikkat..

Yay ve Yükselen Yaylar: Kariyeriniz ve statünüz yenilenmeye gidebilir.

Mevcut mesleğinizle ilgili değiştirmek istediğiniz konular üzerine eğilebilirsiniz. Eğer işinizden memnun değilseniz yeni başvurular yapabilirsiniz. Yöneticiniz ve iş arkadaşlarınızla aranızda ufak tartışmalar yaşanabilir. Kendi hakkınızı savunmak için fazla sivrilebilirsiniz. Aslında bunların hiçbirine gerek duymadan memnun olmadığınız yer ve kişilerle bağları koparmak iyi gelebilir. En azından geleceğinizi daha güvenli şekillendirirsiniz. Atama, ofis değiştirme, iş görüşmeleri için uygun. Aile içi miras konuları gündeme gelir ve hakkınız olanı alabilirsiniz. Bazılarınız ise hakkının yendiğini düşünüyorsa araya mesafe koyabilir. Toplum önündeki imajınız açısından kuvvetli. Ortaklı iş yapmak, şirket açmak, ev değişimi ve farklı bir iş kolu girişiminde bulunmak için elverişli.. Sizin için başka sürpriz kapılar açılacağından sakin ve stratejik olmalısınız. Tutulma zorunlu ve toksik bağların bitirilmesinden yana. Ayrıca demir eksikliği, bel fıtığı, alerjik reaksiyonlar, eklem sorunları yaratabilir..

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Tutulmanın en şanslı ve kısmetli olanı sizsiniz.

Planladığınız her şey saat gibi tıkır tıkır işler. Yeni hedefler koyarak işlerinizi daha da büyütebilirsiniz. Eğitime başlamak, hukuki girişimler yapmak için uygun. Vize ve vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi hızlıca toparlar hemen yenisine geçebilirsiniz. Araba alabilir, değiştirebilir, yurtdışında banka hesabı açabilir, ya da yabancı firmalarla işbirliği yapabilirsiniz. Çok yakın bir arkadaşınızın vesilesiyle aşk hayatınızda canlılık söz konusu.. Ancak sizin mutluluğunuz ve neşeniz bazı insanları çileden çıkarabilir. Sakın onların karanlık çukuruna düşmeyin. Amaçları sizin huzurunuzu kaçırmak olacak. Ayrıca bi süredir görüşmediğiniz kişilerle çok aktif bir iletişim trafiğiniz olabilir. Hatta birkaçıyla kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Her türlü anlaşmaya, ortaklığa uygunsunuz. Yeni çevreler edinerek işbirlikleri yapabilirsiniz. Seyahat için planlarınız varsa uygun. Boşanma davası ya da işe geri dönüş davaları açmak istiyorsanız uygun. Sağlık açısından da iltihaplı eklem romatizması, cilt kaşıntıları, grip gibi salgın hastalıklara dikkat edin..

Kova ve Yükselen Kovalar: Tutulma maddi kaynaklarınızı ve çalışma sisteminizi radara alıyor.

Ödenmesi gereken borçlar varsa halledebilirsiniz. Devamlı sizi huzursuz eden bir sorunu çözme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak duygularınız oldukça iniş çıkışlı seyrediyor olacak. Kafanız biraz karışabilir ve kendinize yeni bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızın en aktif olduğu zamanlardan birindesiniz. Terapi almak, Psikologla görüşmek ve çeşitli meditasyonlar iyi gelebilir. Kaygı ve endişe duymanız için çok sebebiniz varmış gibi görünebilir fakat öyle değil. Alacak verecek hesaplarınızı kapatmak, ortaklı işlerden kâr etmek, kredi, nafaka, sigorta işlerinizi halletmek için uygun. Ertelediğiniz bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin mutlaka kontrol ettirin. Beden ve ruh sağlığınızı koruyacak yeni pratikler geliştirebilirsiniz. Beklemediğiniz yerden gelecek para ya da miras sizi epey rahatlatır. Bu tutulma sizin için kendinizi bulma ve hayatınızı organize etme dönemi.

Balık ve Yükselen Balıklar: Tutulma içinizden bambaşka birini çıkarıyor.

İlişkilerinizi ortaklıklarınızı ve arkadaşlıklarınızı yeniden sorguluyorsunuz. Bekarsanız duygularınızı hızlandıracak bir aşk yaşayabilirsiniz. Sorunlu giden evliliğiniz için vereceğiniz karar çok net olabilir. Aslında 1 senedir içten içe düşündüğünüz her şeyi hayata geçirebilirsiniz. Bu duruşunuz dışardan şok dalgası yaratsa da bu sefer kimseyi dinlemeyecek gibisiniz. Sınırsızca yaptığınız fedakarlıklar artık kotalı olacak. Yani sadece size değer verenlere bu eforu harcayacaksınız. Çünkü tutulmaların size öğretmeye çalıştığı da buydu! Herkesin her şeyine yetişmek yerine bazı bağları sonlandırmanız gerekiyor. Sizi bi sonraki adıma taşımayan her şeyi bırakın. Mesleki açıdan ve lokasyon olarak yer değişikliğine açıksınız. Aile içi sırlar, kıskançlıklar, menfaatler ve çıkarlar deşifre oluyor. Hem dostunuzu, hem de düşmanınızı çok net göreceksiniz. Sağlığınız içinde ayak bileklerinde şişlik, hormon dengesizlikleri, nedeni belli olmayan siyatik ağrılarda artış olabilir. Koltuk altınız’da bir beze farkedebilirsiniz..

