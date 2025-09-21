Başak Burcunda Tutulma: Toksik Bağlardan Kurtuluş ve Hesaplaşma!

Bu öyle bir his ki yağmur sonrası etrafa yayılan bahar kokusu ve serin bir hava gibi rahatlatıcı. Arınmak ve insanlardan uzaklaşmak size iyi gelecek.. En azından fazlalalıklardan kurtulmak için çok faydalı. Şehir değişikliği veya yurtdışına taşınmak gibi niyetiniz varsa tam zamanı. Günlük ve birikmiş işlerinizi toparlayabilirsiniz. Kendinize yeni rutinler oluşturabilir ve yol çizebilirsiniz. Kariyer alanında temponuz değişiyor. Çalışma ortamınızda şüphe duyduğunuz, tadınızı kaçıran ve ben biliyordum diyeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. O kadar çok dedikodu duyacaksınız ki çok doğru bir zamanda çok doğru kararlar aldığınız için kendinizle gurur duyacaksınız. Yurtdışı menşeeli bir iş kurmak istiyorsanız harekete geçin. Kalıcı başarılara imza atmak için kolları sıvayın dost düşmana karşı daha çok çalışın. Ayrıca sağlığınıza ve sorun çıkaran küçük problemlere de dikkat edin çünkü ihmale gelmez. Bazılarınız estetik, bazılarınız mide operasyonu olabilir..