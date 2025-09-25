Barış, Susturulan Silah Değil, Dinlenilmesi Gereken Bir Yürektir

Vehbi Koca: Belfast, sessizliğiyle bile konuşan bir şehir. Yüzeyde barış var gibi görünse de, sokaklara sinmiş bir tedirginlik hâlâ hissediliyor. Duvar resimleri yalnızca sanat değil, bir hafıza. Orada çekim yaparken gördüm ki; barış sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda bireylerin kendi iç yolculuğu. Brendan ve Bill gibi geçmişte birbirine düşman olan insanların barışa yönelişi bana şunu düşündürdü: Gerçek barış, susturulmuş bir silahtan değil, dinlenilen bir yürekten doğar .