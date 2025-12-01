Bağlanmaktan Korkanlara: Bağlanma Sorunlarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

Bağlanma kimileri için huzur ve güven anlamına gelse de kimilerinde tam tersine kaygı ve korku hisleri yaratıyor. Özellikle eski tanımların anlamını yitirmeye başladığı dijital çağda giderek hızlı yaşanan ilişkiler, sağlıklı bağ kurmayı daha da zorlaştırabiliyor. Bazen de bağlanma sorunlarının arkasında yalnız kalma ve terk edilme korkusu yer alıyor.

Nedeni ne olursa olsun, bu sorunların üstesinden gelmek ve güvenilir ilişkiler kurmak mümkün. Gelelim bunun için yapılması gerekenlere...