Bağlanmaktan Korkanlara: Bağlanma Sorunlarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

Özge - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 23:46

Bağlanma kimileri için huzur ve güven anlamına gelse de kimilerinde tam tersine kaygı ve korku hisleri yaratıyor. Özellikle eski tanımların anlamını yitirmeye başladığı dijital çağda giderek hızlı yaşanan ilişkiler, sağlıklı bağ kurmayı daha da zorlaştırabiliyor. Bazen de bağlanma sorunlarının arkasında yalnız kalma ve terk edilme korkusu yer alıyor.

Nedeni ne olursa olsun, bu sorunların üstesinden gelmek ve güvenilir ilişkiler kurmak mümkün. Gelelim bunun için yapılması gerekenlere...

1. Öncelikle neden korktuğunuzu netleştirin.

Bağlanma sorunları yaşamanın temelinde farklı bir sorun yatıyor olabilir. Eğer bu sorunun neden kaynaklandığını anlarsanız üstesinden de kolayca gelebilirsiniz. Çünkü ilişki kurmaya zorlanmak, ilişkiyi istemediğinizi göstermez. Bu farkı anlayarak korkularınızı tetikleyen konulara odaklanabilir ve kapsamlı bir araştırma yapabilirsiniz. Sorun bazen aldatılma korkusu, bazense öz güven eksikliği olabilir.

2. Küçük adımlarla başlayın.

Sorunu anladıktan sonra çözmek için acele etmeniz sizi daha çok strese sokar ve çoğu zaman istediğiniz gibi sonuçlanmaz. Dolayısıyla bir anda hedefe ulaşmak yerine her gün bir adım atmayı deneyin. Adımların büyük veya küçük olmasına aldırmayın ve sadece ilerlemeye devam edin. Bir süre sonra hedefe hızla vardığınızı göreceksiniz.

3. Partnerinize karşı açık olun.

Yaşadığınız problemleri ve sahip olduğunuz korkuları karşı tarafa açmaktan çekinmeyin. Aksi takdirde ilişkide sağlıksız iletişim ortaya çıkacağından karşınızdaki insan sizden ulaşabilir. İşleri güvence altına almak ve ilişkiyi sürdürmek için dürüstçe konuşmayı deneyin. Bu, iki tarafın da aklındaki soruları gidererek aynı hedefe birlikte yürümesine yardımcı olabilir.

4. Olumsuz düşüncelere karşı çıkın.

Bazen, bağlılık sorunlarının esas sebebi kişisel olarak sahip olduğunuz olumsuz düşüncelerdir. Gerçeklerden bağımsız şekilde ortaya çıkan bu düşünceler, sizi kontrol altına alarak tüm duygularınızı ele geçirebilir. Bu tür duyguları uzaklaştırmanın en kolay yolu meydan okumadır. Bunun için yoga yapabilir, nefes egzersizleri deneyebilir veya bilinçli olarak olumlu düşüncelere odaklanabilirsiniz.

5. Kendinize karşı şefkatli olun.

Yaşadığınız duygular ve içinden geçtiğiniz süreç ne kadar zor olsa da kendinize her zaman şefkatli davranın. Sorunun tüm yükünü omuzlarınızın üzerine alırsanız kendinizi daha yorgun ve bıkkın bulabilirsiniz. Bunun olmaması için ne olursa olsun kendinize iyi davranın.

6. Profesyonel destek alın.

Bağlanma sorunlarının üstesinden tek başınıza gelemediğiniz anlarda profsyonel destek almak isteyebilirsiniz. Böylece geçmişteki travmalardan kaynaklanan birçok sorunun kaynağını da net şekilde belirleyebilir ve derin korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ayrıca duygu ve düşüncelerinizi daha iyi anlar, bağlanma sorunlarını ise daha mantıklı şekilde yönetirsiniz.

7. Şu ana odaklanın.

Gelecekte olabilecek şeyler üzerine kafa yormak, enerjiden çalmak dışında bir şey yapmaz. Benzer şekilde geçmişe takılıp kalmak da aynı oranda yorucudur, hatta çoğu zaman hayatı yaşamanıza daha fazla engel olabilir. Şimdiki ana odaklanmak ise karar verme süreçlerini kolaylaştırarak attığınız her adımın farkında olmanızı sağlar. Böylece hem endişeleri azaltabilir hem de belirsizlikler sebebiyle boş yere stres olmayı önleyebilirsiniz.

8. Partnerinize alan tanıyın.

Eğer bağlılık sorunu yaşayan karşı tarafsa, o zaman ona istediği alanı vermeniz gerekir. Çünkü aksi davranış, onun kendini daha sıkışmış hissetmesine yol açarak sizden iyice uzaklaşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için ihtiyacı olan anlarda ona istediğini verin, size açılması için önce hazır olmasını bekleyin. Bunun onun için bir süreç olduğunu unutmadan hareket ederseniz, duygularını sindirip anlamasına yardımcı olursunuz.

9. Partnerinize destek olun.

Partnerinizin desteğe ihtiyacı olduğu anları, kendinizi haklı çıkarmak için değil de onu rahatlatmak için kullanın. Onu bunaltmadan duyguları hakkında güvence verin ve ne olursa olsun size dürüstçe açılabileceğini gösterin. Eğer bu süreçte siz de kendi korkularınızdan bahseder ve açık ilişki kurarsanız, onun size açılmasını kolaylaştırabilirsiniz.

10. Sabırlı olun.

Bağlılık sorunlarını bir anda aşmak mümkün değildir. Üstelik böylesi sağlıklı da sayılmaz. Buradaki altın kural sabırlı olmaktır. Kendi sınırlarınızı bilir, partnerinizin sınırlarına saygı gösterir ve süreçte birbirinizi anlamaya odaklanırsanız yaşadığınız gereksiz korkulardan kurtulabilirsiniz. Bu sırada hem partnerinizin ihtiyaçlarını anlar, hem kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ilişki kurarsınız.

