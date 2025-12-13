İlişkilerde Hayır Diyebilmek Neden Önemli? 10 Maddeyle Açıklıyoruz!

Hayır diyebilmek aslında dürüstlük, dürüstlük de güvenin en temel yapı taşıdır. Mesela sevgilin sana “Benimle birlikte eve çıkmak ister misin?” diye sorduğunda aslında hazır değilsen ve sadece onu kırmamak için evet dersen, bu ileride büyük bir sorun olur. Ama o an “Hayır, şu an hazır hissetmiyorum.” dersen belki biraz zor bir konuşma yaparsınız ama uzun vadede daha gerçek ve daha samimi bir ilişki kurarsınız.