Yeni Yıl İçin Partnerine Ne Hediye Almalısın?
Yeni yıl yaklaşıyor! Partnerine alacağın hediyeyi düşünmek hem heyecanlandırır hem de biraz strese sokabilir. Çünkü hediye sadece eşya değil... Aynı zamanda bir düşünce, sevgi ve incelik! Karşındaki kişiyi mutlu edebilmek için doğru hediyeyi seçmen gerekir. Bu yüzden bize hem ilişkini hem de partnerini anlatabilirsin. Böylece hangi hediyeyi alman gerektiğine dair bir fikir verebiliriz!
1. Asıl sorulara geçmeden önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi ilk sorumuz ile başlıyoruz! Yılbaşı akşamını partnerin ile nasıl geçirmek istersin?
3. Peki, partnerinin sana söylediği şeyleri bir hatırla bakalım. En sık kullandığı cümle hangisine benzer?
4. Partnerin ile yapmaktan keyif aldığın aktivite hangisi?
5. Partnerini tanıdığını düşünüyoruz! Alışveriş yaparken neye dikkat eder?
6. Partnerinin bir süper gücü olsaydı hangisi olurdu?
7. Partnerin bir anda ortadan kayboldu! Onu nerede bulabilirsin?
8. Son olarak! Partnerin yılbaşında hangi dileği tutar?
Samimi ve sıcak bir hediye!
Lüks ve şık bir hediye!
Eğlenebileceği bir hediye!
Sakinlik içeren bir hediye!
