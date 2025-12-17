Bacım Kelimesinin Erkek Versiyonu İçin Önerilerde Bulunan Yaratıcı Mizahşörler
Son zamanlarda sosyal medyada ve günlük hayatta 'bacım' kelimesinin kullanımında bir artış görmüş olabilirsiniz. Bacım kelimesini yakın kız arkadaşınıza, kız kardeşinize ya da herhangi bir kıza karşı kullanabilirsiniz! Oldukça kullanışlı olan bu kelime tabii erkeklerin de dikkatini çekmeye başladı.
Sosyal medyada bir kullanıcı 'bacım kelimesinin erkekler için versiyonunu' isteyince çeşitli alternatifler sunuldu.
Erkek arkadaşlarımıza da bacım demek istiyorsak hangi kelimeyi kullanacağız?
Buyurun örneklere bir bakalım! 😂
"Artık onlar da bacımız sayılır."
İşte bu güzel :)
N'aber bremin?
Gacım harbiden iyiymiş.
Önerilerinizi bekliyoruz!
