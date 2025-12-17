Aşksal Olarak Nasıl Olduklarını Anlatarak Gönül İlişkilerinin Z Raporunu Çıkaran Kişiler
Gönül ilişkileri kişiden kişiye, şarttan şarta veya günden güne bile değişebiliyor. Bu kadar kompleks meseleleri de kaleme dökmek her zaman yeterli olamıyor. Bazen internet aleminden popüler olan 'meme'ler bu tip durumları ifade etmede kullanılabiliyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinin aşksal durumlarını merak etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok da yanıt geldi.
Bazıları yalnızlığı tarif etti.
Diyaloglar çoğunluktaydı...
Popüler capsler de kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski örnekler geldi.
Bazıları istatistiksel paylaştı.
Bazılarında hiç hareket yoktu.
Biraz öyle oldu...
Aşk wrapped
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizde durumlar nasıl?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın