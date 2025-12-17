onedio
Aşksal Olarak Nasıl Olduklarını Anlatarak Gönül İlişkilerinin Z Raporunu Çıkaran Kişiler

Aşksal Olarak Nasıl Olduklarını Anlatarak Gönül İlişkilerinin Z Raporunu Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2025 - 14:59

Gönül ilişkileri kişiden kişiye, şarttan şarta veya günden güne bile değişebiliyor. Bu kadar kompleks meseleleri de kaleme dökmek her zaman yeterli olamıyor. Bazen internet aleminden popüler olan 'meme'ler bu tip durumları ifade etmede kullanılabiliyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinin aşksal durumlarını merak etti.

Soru şöyleydi;

twitter.com

Pek çok da yanıt geldi.

twitter.com

Bazıları yalnızlığı tarif etti.

twitter.com

Diyaloglar çoğunluktaydı...

twitter.com

Popüler capsler de kullanıldı.

twitter.com
Eski örnekler geldi.

twitter.com

Bazıları istatistiksel paylaştı.

twitter.com

Bazılarında hiç hareket yoktu.

twitter.com

Biraz öyle oldu...

twitter.com

Aşk wrapped

twitter.com
Sizde durumlar nasıl?

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
