Öğrencileri Tarafından Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetilen Öğretmen Goygoycuların Gazabına Uğradı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2025 - 23:18

Ünlü bir isime benzetilmek pek çoğumuzun gururunu okşar. Hele bu isim karizması, yakışıklılığı veya güzelliğiyle akıllarda yer alan biriyse değmeyin o kişinin keyfine. Hele Türkiye'nin en başarılı aktörlerinden Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiliyorsanız gurur seviyesi bir tık daha artar. Tabii benzetilmenin de bir raconu var. Bir öğretmen öğrencilerinin kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiğini paylaştı ama öğrencilerin görme bozukluğu mu olduğu yoksa ironi mi yaptıkları konusunda kafalar iyice karıştı.

Paylaşım şöyleydi;

Tepkilere bakalım 🤔

twitter.com

En fazla bu kadar bağlantı kurulabildi.

twitter.com

İkizi gibi...

twitter.com

Kelime şakaları da geldi.

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
