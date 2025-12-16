Öğrencileri Tarafından Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetilen Öğretmen Goygoycuların Gazabına Uğradı
Ünlü bir isime benzetilmek pek çoğumuzun gururunu okşar. Hele bu isim karizması, yakışıklılığı veya güzelliğiyle akıllarda yer alan biriyse değmeyin o kişinin keyfine. Hele Türkiye'nin en başarılı aktörlerinden Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiliyorsanız gurur seviyesi bir tık daha artar. Tabii benzetilmenin de bir raconu var. Bir öğretmen öğrencilerinin kendisini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiğini paylaştı ama öğrencilerin görme bozukluğu mu olduğu yoksa ironi mi yaptıkları konusunda kafalar iyice karıştı.
Paylaşım şöyleydi;
Tepkilere bakalım 🤔
En fazla bu kadar bağlantı kurulabildi.
İkizi gibi...
Kelime şakaları da geldi.
