Aniden Soğuyan Havaları Kendine Göre Tanımlayan Goygoycular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2025 - 09:19

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nihayet düşmeye başladı. Uzmanlar zemheri de denen soğuk periyodun geleceğini duyururken pek çok kişi daha gerçek soğuk hava dalgası gelmeden havalara adapte olamadığını X'te ifade etmeye başladı. Bazıları kelimeleriyle benzetmeler yaptı bazıları ise görsel ve videolarla...

Havaları videolarla anlatan da oldu...

Görsellerle de...

Bir de soğukta toplu taşıma paradoksu yaşayanlar var...

Bazıları havaları böyle betimledi...

Bazıları klasik görüntüleri yeniden ısıttı.

Sosyal kaygılardan uzaklaşanlar da var.

Tuttuğu takıma göre görsel atanlar da...

