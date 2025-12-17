İyi Uykunun Kanıtlarından Yazma Bahanelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 17 Aralık Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?
Başlıyoruz!
Yakışmış da...
Bahanesi olan?
Üç kamerası da var mı?
Suratın ortasında yastık izi de olmalı.
Sıfırın altı bu...
Tam olarak bu!
Gayet komik?
Böyle oluyor.
Arada reset şart...
Kapatalım 👋
