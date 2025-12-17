onedio
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
17.12.2025 - 16:19

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

twitter.com

Avel date...

twitter.com

Akrostişle azarlamış.

twitter.com

Doğru tanım.

twitter.com

Zevklere karışılmaz...

twitter.com
Kaybedecek çok şeyi olanlar da var.

twitter.com

Geçmiş olsun.

twitter.com

Haftanın diyaloğu buydu...

twitter.com

Murphy yasası mı deniyordu buna?

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
