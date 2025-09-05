onedio
Aynadaki Yabancı Konusu Nedir? Aynadaki Yabancı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Aynadaki Yabancı Konusu Nedir? Aynadaki Yabancı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 13:21

ATV’nin bu sezon ekranlara getireceği iddialı yapım Aynadaki Yabancı, masalsı bir başlangıcın ardından kabusa dönüşen bir hayatı anlatan dramatik hikayesiyle izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor. Dışarıdan kusursuz görünen bir gelin hayatı süren Azra, karanlık sırlar ve geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Kızıyla kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemesiyle ise her şey değişecek. Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Aynadaki Yabancı’nın konusu, oyuncuları ve yayın platformuna dair detaylar için içeriğe geçelim!

Aynadaki Yabancı Konusu

Aynadaki Yabancı Konusu

Azra, Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan ihtişamlı bir hayat sürmektedir; ancak bu güzel görünümün altında karanlık aile sırları gizlidir. Kızıyla kaçmaya çalışırken yaşadığı trajedi, onu çaresiz ve kırılgan bir noktaya sürükler. Azra, kızıyla yeniden kavuşmak için estetik cerrahi sayesinde tanınmaz biri haline gelir ve kimliğini gizleyerek korktuğu eve dönüş yapar. Bu süreçte Barış Saygıner’le tanışması, hem fiziksel hem de ruhsal bir yeniden doğuşun kapılarını aralar. Ancak geçmişin gölgeleri ve yasak bir aşk, onun yeniden kurduğu dünyayı sarsıcı şekilde teste tabi tutar.

Aynadaki Yabancı Oyuncu Kadrosu

Aynadaki Yabancı Oyuncu Kadrosu

Dizide başrolleri Onur Tuna ve Simay Barlas paylaşıyor; Onur Tuna estetik cerrah Barış Saygıner’ı, Simay Barlas ise kimliğini değiştirerek evine dönen Azra’yı canlandırıyor. Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök ve Sara Yılmaz gibi önemli isimler de kadrodaki yerlerini alarak hikayeye derinlik katıyor. Senarist ekipte Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan bulunurken; yönetmen koltuğunda Eda Toksöz oturuyor.

Aynadaki Yabancı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Aynadaki Yabancı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, yalnızca ATV ekranlarında yayınlanmak üzere hazırlanıyor. Henüz kesin yayın tarihi açıklanmasa da, kaynaklar dizinin eylül sonu veya ekim ayı başında ekranlara gelmesinin planlandığını aktarıyor. Çekimler İstanbul’un çeşitli semtlerinde sürüyor. Tanıtım fragmanlarının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Aynadaki Yabancı Bölümler ve Sezonlar

Aynadaki Yabancı Bölümler ve Sezonlar

Dizi, 2025 sonbaharında ekran yolculuğuna başlayacak. İlk sezon için 20 bölümlük bir planlama yapıldığı konuşuluyor. Bölümler haftada bir gün ATV’de izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi uzun soluklu bir proje hedeflediklerini belirtiyor.

Aynadaki Yabancı Benzeri Diziler

Aynadaki Yabancı Benzeri Diziler

“Aynadaki Yabancı”, hikayesiyle “Şahane Hayatım”, “Bahar”, “Aile” ve “Bambaşka Biri” gibi dram ve aile temalı dizilere benzetiliyor. Kadın karakterin içsel yolculuğu ve aşkın dramatik yönüyle “Güller ve Günahlar” ve “Sandık Kokusu” gibi güncel dizilerle de benzerlik görebiliriz. Aşk ve sırlarla örülü aile dramalarını sevenler için bu diziler aynı çizgide değerlendirilebilir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
