Aynadaki Yabancı Konusu Nedir? Aynadaki Yabancı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Azra, Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan ihtişamlı bir hayat sürmektedir; ancak bu güzel görünümün altında karanlık aile sırları gizlidir. Kızıyla kaçmaya çalışırken yaşadığı trajedi, onu çaresiz ve kırılgan bir noktaya sürükler. Azra, kızıyla yeniden kavuşmak için estetik cerrahi sayesinde tanınmaz biri haline gelir ve kimliğini gizleyerek korktuğu eve dönüş yapar. Bu süreçte Barış Saygıner’le tanışması, hem fiziksel hem de ruhsal bir yeniden doğuşun kapılarını aralar. Ancak geçmişin gölgeleri ve yasak bir aşk, onun yeniden kurduğu dünyayı sarsıcı şekilde teste tabi tutar.