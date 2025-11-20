Aya En Son Ayak Basılmasından Bu Yana Kaç Yıl Geçmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı uzay tarihine dair merak uyandıran bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Ay’a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?” sorusu yöneltildi. Bu soru, insanlığın Ay yüzeyine yaptığı son ziyaretten bu yana geçen süreyi yeniden gündeme getirdi.