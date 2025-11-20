onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aya En Son Ayak Basılmasından Bu Yana Kaç Yıl Geçmiştir?

Aya En Son Ayak Basılmasından Bu Yana Kaç Yıl Geçmiştir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 22:25

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı uzay tarihine dair merak uyandıran bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Ay’a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?” sorusu yöneltildi. Bu soru, insanlığın Ay yüzeyine yaptığı son ziyaretten bu yana geçen süreyi yeniden gündeme getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ay’a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?

Ay’a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?

Doğru Cevap: C: 53

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın