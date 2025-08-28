Ay Sonunu Neden Getiremiyoruz? Ay Sonunu Getirmeye Çalışırken En Sık Yapılan 12 Hata
Ay başında bu ay harcamalara dikkat diyerek kendimize söz veriyoruz… Ama o söz genelde ilk kahveyle birlikte buhar olup uçuyor. Liste yapıyoruz, hesap tutuyoruz, bazen manifest bile yapıyoruz ama gel gör ki ay sonu yine sürprizlerle dolu! Sanki para kendi kendine eksiliyor değil mi? Oysa bazen en büyük açık cüzdanda değil alışkanlıklarımızda oluyor. Gel, bu ay sonunu neden bir türlü göremediğimize birlikte mercek tutalım!
1. Bir kahve, bir tatlı, üç market turu derken minicik harcamalar ay sonunda dev gibi olabilir.
2. Zihinden yapılan bütçeler genellikle hayal ürünü olur.
3. “Zaten çok az param var eğlenmeye para ayıramam” diyorsan işler daha da zor olabilir.
4. “%50 indirim varmış” deyip ihtiyacın olmayan şeylere para harcamak bütçenin gizli düşmanıdır.
5. Nakit akışını takip etmek düşündüğünden daha önemli olabilir.
6. Ay sonunu geçememenin arkasında genellikle “zaten 3 taksit” diyerek yapılan alışverişler yatar.
7. Liste yoksa, sepet kontrolsüz dolar!
8. Gelir gider dengesini kurmak işin altın kuralı!
9. “Nasıl olsa ayın başında toparlarım” düşüncesi pek pozitif olmayabilir.
10. Hedefsiz tasarruf olmaz, olmazsa da ay sonu asla gelmez.
11. Sosyal harcamalarını kontrol altına alman gerekebilir.
12. Şaşırtıcı gelebilir ama önemli! Tüm aboneliklerinin oluşturduğu toplam gider bütçesine baktın mı hiç?
