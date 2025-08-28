Ay Sonunu Neden Getiremiyoruz? Ay Sonunu Getirmeye Çalışırken En Sık Yapılan 12 Hata

“Zaten ayı zor getiriyorum bir de nasıl para biriktireyim?” diyorsan yalnız değilsin. Ama işin püf noktası şu, tasarruf etmek için zengin olman gerekmiyor sadece bir hedefin olması yeterli! Hedefsiz tasarruf pusulasız bir gemi gibi... Nereye gideceği belli değil. Belirli bir tutar belirlemek bile seni finansal olarak daha bilinçli hareket etmeye yönlendirir. Üstelik bu hedefler seni motive eder, harcarken iki kez düşündürür ve ay sonu sürprizlerinin önüne geçer.