Atatürk Bugün Yaşasaydı, Türkiye Ekonomisine Nasıl Bir Reçete Yazardı?

Atatürk, eğitimin bir toplumun gelişimi için en temel unsur olduğuna inanıyordu. Bu nedenle ekonomik krize yönelik çözümlerinde, nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitim reformlarına ağırlık verirdi.

Bilim ve teknolojiye dayalı bir eğitim sistemi geliştirerek, hem sanayi hem de bilgi ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte bir genç nesil yetiştirilmesine öncelik verebilirdi.