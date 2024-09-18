Atatürk Bugün Yaşasaydı, Türkiye Ekonomisine Nasıl Bir Reçete Yazardı?
Atatürk Bugün Yaşasaydı, Türkiye Ekonomisine Nasıl Bir Reçete Yazardı?
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Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik krize, uzman isimlerden farklı farklı reçeteler geliyor.
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1. Sanayi ve Teknolojiye Yatırım
2. Tarımda Reform ve Modernizasyon
3. Eğitim ve İnsan Sermayesi Yatırımı
4. Mali Disiplin ve Yolsuzlukla Mücadele
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5. Dış Politika ve Ticaret Stratejileri
6. Kapsayıcı Sosyal Politikalar
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