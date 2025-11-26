onedio
Astroloji: Bilimsel Temele Dayalı Kozmik Analiz

Astroloji: Bilimsel Temele Dayalı Kozmik Analiz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
26.11.2025 - 12:16

Astroloji ve Gelecek

Astroloji, gökyüzü enerjilerini, astronomik verileri ve astrolojik yorumlama tekniklerini kullanarak değerlendirir. Gökyüzündeki her enerji, yeryüzündeki bireyleri ve olayları etkiler. Bu durum, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından kabul edilmiş kadim bir bilgidir. Astroloji uzmanlarına “Astrolog” denmesinin nedeni de budur: Gök cisimlerinin hareketlerini matematiksel açı, hız, koordinat, çekim ve astronomik döngüler üzerinden hesaplayarak bunların insan hayatındaki olası etkilerini yorumlamak.

Bilimsel Temel: Medcezir Örneği

Bilimsel Temel: Medcezir Örneği

Büyük âlim Ali Kuşçu’nun astronomik keşifleri arasında yer alan medcezir, Ay’ın çekim gücüyle denizlerde meydana gelen gelgit olayıdır. Bu durum, Ay'ın Dünya üzerindeki çekim gücü sayesinde denizlerdeki su seviyesinin yükselip alçalmasına neden olur. Bu zincirleme olaylar bütünü, tamamıyla fiziksel bir gerçekliktir ve astroloji de bu tür bilimsel temellere dayanır.

Astroloji, bir fal veya kehanet aracı değildir. Matematik, astronomik döngüler, açı hesaplamaları, doğa yasaları ve bilimsel öngörüler üzerine kuruludur. Örneğin, deniz kıyısına ev yapmak isteyen birine bir astrologun “Medcezir zamanlarında sular yükselecek, ev tehlikede olabilir.” demesi, geleceği görmek değil, bilimsel verilere dayalı bir uyarıdır.

Göksel Enerjiler ve Olaylar

Tarih boyunca büyük olayların, depremlerden savaşlara, doğumdan teknoloji devrimlerine kadar göksel bir karşılığı olduğu gözlemlenmiştir. Bu, sebep-sonuç ilişkisini temel alan bir gözlemdir. Astrologlar, göksel enerjilerin etkilerini yorumlayarak olasılıkları ortaya koyar. Uçak kazaları, depremler, ekonomik kırılmalar, platonik veya kadersel karşılaşmalar, şifa dönemleri ve zorlayıcı döngüler gibi olayların arkasında açı hesaplamaları ve göksel matematik vardır. Bu, fal değil, kadim bir kozmik analizdir.

Astrolojinin Fal ile İlişkisi

Astrolojinin Fal ile İlişkisi

Astrolojinin fal ile uzak yakın hiçbir alakası yoktur. Fal, doğaüstü bir şeyin “olacakmış” gibi anlatılmasıdır. Oysa astroloji, bilimsel verilere dayalı olasılık hesapları yapar. Fal, kişiye bağımlılık yaratırken, astroloji bireyi özgürleştirir. Fal, belirsizlik üretirken, astroloji farkındalık ve yol haritası sunar. Dolayısıyla, astroloji ve fal arasındaki farkı iyi anlamak gerekir.

Sonuç

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Bilinçli bir şekilde yapılan astrolojik analizler, bireylere ve toplumlara farkındalık kazandırarak, yaşamlarına yön vermelerinde yardımcı olabilir. Astroloji, bilimsel temellere dayalı bir kozmik analizdir ve doğru kullanıldığında güçlü bir rehberdir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

