Astroloji: Bilimsel Temele Dayalı Kozmik Analiz

Büyük âlim Ali Kuşçu’nun astronomik keşifleri arasında yer alan medcezir, Ay’ın çekim gücüyle denizlerde meydana gelen gelgit olayıdır. Bu durum, Ay'ın Dünya üzerindeki çekim gücü sayesinde denizlerdeki su seviyesinin yükselip alçalmasına neden olur. Bu zincirleme olaylar bütünü, tamamıyla fiziksel bir gerçekliktir ve astroloji de bu tür bilimsel temellere dayanır.

Astroloji, bir fal veya kehanet aracı değildir. Matematik, astronomik döngüler, açı hesaplamaları, doğa yasaları ve bilimsel öngörüler üzerine kuruludur. Örneğin, deniz kıyısına ev yapmak isteyen birine bir astrologun “Medcezir zamanlarında sular yükselecek, ev tehlikede olabilir.” demesi, geleceği görmek değil, bilimsel verilere dayalı bir uyarıdır.

Göksel Enerjiler ve Olaylar

Tarih boyunca büyük olayların, depremlerden savaşlara, doğumdan teknoloji devrimlerine kadar göksel bir karşılığı olduğu gözlemlenmiştir. Bu, sebep-sonuç ilişkisini temel alan bir gözlemdir. Astrologlar, göksel enerjilerin etkilerini yorumlayarak olasılıkları ortaya koyar. Uçak kazaları, depremler, ekonomik kırılmalar, platonik veya kadersel karşılaşmalar, şifa dönemleri ve zorlayıcı döngüler gibi olayların arkasında açı hesaplamaları ve göksel matematik vardır. Bu, fal değil, kadim bir kozmik analizdir.