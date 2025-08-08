onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Kapısı Portalı: 8 Ağustos 2025'te Açılıyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 08:01

Aslan Kapısı Portalı, her yıl 8 Ağustos'ta zirveye ulaşan güçlü bir enerjik geçiştir. Bu portal, hem astronomik hem de spiritüel etkilerin birleşiminden doğar. İşte bu portalı daha derinlemesine anlamak ve etkinleştirmek için bazı önemli noktalar 👇

Sirius Yıldızı ve Önemi

Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Güneş'ten sonra gelir. Eski Mısır'da ruhların yeniden doğuşu ve ölümsüzlük ile ilişkilendirilmiştir. Sirius’un Güneş ile kavuşumu, Nil Nehri'nin taşmasıyla birlikte bereket, arınma ve ruhsal yükseliş dönemini başlatırdı. Ruhsal Güneş olarak kabul edilen Sirius, ruhun ışığını ve yüksek bilinç enerjisini Dünya'ya taşır.

Aslan Burcu ve Güneş'in 15. Derecesi

Her yıl 8 Ağustos civarında, Güneş Aslan burcunun 15. derecesine gelir. Bu konum, Aslan enerjisinin zirvesidir. Aslan burcu kalp çakrasını, cesareti, yaratıcılığı ve otantik benliği temsil eder. Güneş bu konumdayken içsel gücümüzü daha net hissederiz ve ruhsal kalbimizin kapıları açılır.

8/8 Numerolojisi ve DNA Aktivasyonu

8 sayısı, sonsuzluk, denge, kozmos ile uyum ve DNA kodlarının aktivasyonu anlamına gelir. 88 ise bu enerjilerin iki katı güçle geldiğini gösterir ve bir tür yıldız kapısı gibi çalışır. Bu tarih, geçmiş karmaları temizlemek, ruhsal hafızayı aktive etmek ve beden-zihin-ruh üçlemesini hizalamak için idealdir.

Suyun Hafızası ve Enerji ile Etkileşimi

Dr. Masaru Emoto'nun çalışmalarına göre, su kristalleri ortamın frekanslarına göre şekil değiştirir. Vücudumuzun %70’i sudan oluştuğu için bu günlerde yayılan yüksek frekanslar, bedenimizdeki su kristallerini yeniden yapılandırabilir. Niyetle yapılan ritüeller, olumlamalar ve meditasyonlar bu titreşimleri hücresel düzeyde etkileyebilir.

Portalı Etkinleştirmenin Yolları

Niyet Belirleme

8 Ağustos’ta sabah ya da gün batımında şu sorularla niyet belirleyin:

  • Gerçek benliğimi nasıl ifade edebilirim?

  • Hangi eski kalıpları bırakmak istiyorum?

  • Ruhsal misyonumla nasıl hizalanabilirim?

Güneş ve Sirius’a Bağlantı Meditasyonu

  • Sessiz bir alanda oturun.

  • Kalbinizi hayal edin, oradan çıkan altın bir ışığın gökyüzüne, Sirius’a uzandığını düşünün.

  • “Ruhsal Güneşim Sirius’un rehberliğini kabul ediyorum” diyerek nefes alın.

Su Ritüeli

  • Bir bardak su alın, başında olumlama okuyun: “Tüm hücrelerim sevgiyle titreşiyor, ışığı kabul ediyorum.”

  • Suyu niyetle için ya da gün boyu içmek üzere yanınızda taşıyın.

Kalp Çakrası Açılımı

  • Kalbe odaklanan frekanslar dinleyin (639 Hz idealdir).

  • Kıskançlık, öfke, kırgınlık gibi duyguları yazın ve bırakmak için yakın ya da toprağa gömün.

Aslan Kapısı Portalı'nın Getirdikleri

  • Ruhsal Uyanış ve Bilinç Sıçraması

  • İlahi Zamanlama ile Yeni Başlangıçlar

  • Sezgilerin Güçlenmesi

  • Yaratıcılığın Açılması

  • Kalple Bağlantılı İlişkilerde Derinleşme

Pozitif Kullanım:

  • Kalbinizle hizalanmak,

  • Ruhsal niyetlerinizi aktive etmek,

  • Bilinç yükseltmek,

  • Sevgi, bolluk, barış ve ilahi rehberlik çağırmak için mükemmel bir geçittir.

Aslan Kapısı ile Ne Yapmalı?

  • Kalbinle hizalan.

  • Ruhunu geri çağır.

  • Geçmiş hayatlarından gelen bilgeliğe açıl.

  • Yüksek benliğinden rehberlik iste.

  • Işığı seç. Korkuyu değil.

Aslan Kapısı Portalı Olumlaması

🔓 Tüm Boyutlarda Geçerli - İlahi İrade ile Mühürlü

“Evet, Evet, Evet. 

Yüce Allah’ın izni ve ilmiyle, 

Geçmişin, şimdinin ve geleceğin tüm boyutlarında, 

Ruhumun özünde saklı ışık şimdi tamamen uyanıyor. 

Ben, İlahi Kudretle hizalanıyor, 

Kendi ışığımda, özgür, yaratıcı ve sevgiyle parlıyorum. 

Sonsuz zamanlara mühürlü niyetimle; 

Arzularım, dualarım, ilahi plana uygun şekilde şimdi gerçekleşiyor. 

Ben hazırım. Ben açığım. Ben teslimim. 

Evet. Evet. Evet.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

