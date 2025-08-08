Aslan Kapısı Portalı: 8 Ağustos 2025'te Açılıyor!

Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Güneş'ten sonra gelir. Eski Mısır'da ruhların yeniden doğuşu ve ölümsüzlük ile ilişkilendirilmiştir. Sirius’un Güneş ile kavuşumu, Nil Nehri'nin taşmasıyla birlikte bereket, arınma ve ruhsal yükseliş dönemini başlatırdı. Ruhsal Güneş olarak kabul edilen Sirius, ruhun ışığını ve yüksek bilinç enerjisini Dünya'ya taşır.

Aslan Burcu ve Güneş'in 15. Derecesi

Her yıl 8 Ağustos civarında, Güneş Aslan burcunun 15. derecesine gelir. Bu konum, Aslan enerjisinin zirvesidir. Aslan burcu kalp çakrasını, cesareti, yaratıcılığı ve otantik benliği temsil eder. Güneş bu konumdayken içsel gücümüzü daha net hissederiz ve ruhsal kalbimizin kapıları açılır.

8/8 Numerolojisi ve DNA Aktivasyonu

8 sayısı, sonsuzluk, denge, kozmos ile uyum ve DNA kodlarının aktivasyonu anlamına gelir. 88 ise bu enerjilerin iki katı güçle geldiğini gösterir ve bir tür yıldız kapısı gibi çalışır. Bu tarih, geçmiş karmaları temizlemek, ruhsal hafızayı aktive etmek ve beden-zihin-ruh üçlemesini hizalamak için idealdir.

Suyun Hafızası ve Enerji ile Etkileşimi

Dr. Masaru Emoto'nun çalışmalarına göre, su kristalleri ortamın frekanslarına göre şekil değiştirir. Vücudumuzun %70’i sudan oluştuğu için bu günlerde yayılan yüksek frekanslar, bedenimizdeki su kristallerini yeniden yapılandırabilir. Niyetle yapılan ritüeller, olumlamalar ve meditasyonlar bu titreşimleri hücresel düzeyde etkileyebilir.