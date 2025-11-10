Aşkta Kaçıncı Derece Psikopatsın?

Kıskançlık, senin doğanla birlikte gelen bir özellik. Ancak bu, senin için hiçbir zaman zararlı olmayan, hafif bir dozda. İlişkilerinde biraz trip, biraz tutkuyla seviyorsun. Bu, senin aşkını daha da özel kılıyor. Duyguların o kadar derin ki, bazen kontrol etmek zor oluyor. Ancak unutma, bu tamamen normal. Çünkü sen, duygularını yoğun bir şekilde yaşayan bir insansın. Ve belki de en önemli nokta, niyetin her zaman iyi. Sen, sevdiklerinin mutluluğunu her şeyden çok isteyen, onları korumak için elinden geleni yapan birisin. Bu yüzden, kontrolün bazen elden kaçması, senin sevginin bir göstergesi aslında. Kendine kızma, sen sadece sevdiğin insanları korumaya çalışıyorsun.