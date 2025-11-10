onedio
Aşkta Kaçıncı Derece Psikopatsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.11.2025 - 14:01

Aşk bazen tatlıdır, bazen ise tam bir kaos! Peki ya senin aşk hayatındaki tarafın biraz… psikopat mı?  Bu test, seni en gizli duygularına kadar keşfetmene yardımcı olacak. Merak etme, sonuçlar tamamen eğlence amaçlı! Soruları cevaplarken dürüst ol, çünkü senin aşk psikopatlığı derecen sadece bir kaç dakika uzaklıkta

 Hazırsan, başlıyoruz…

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgilin mesajına 5 saattir cevap vermedi. Ne yaparsın?

4. Sevgilin eski sevgilisiyle hala arkadaş. Ne düşünürsün?

5. Biri sevgiline sosyal medyada kalpli emoji attı...

6. Sevgilin arkadaş grubuyla tatile gitmek istiyor.

7. Sevgilinle kavga ettin. Ne yaparsın?

8. Son olarak onun eski mesajlarını okuma fırsatın olsa…

4. derece psikopat!

Aşk hayatında, mantığınızı ve dengenizi kaybetmeyecek kadar güçlü bir karaktere sahipsiniz. Sizi bir romantik komedi filminden ziyade, huzur dolu bir drama filmi gibi tanımlayabiliriz. Aşkta drama peşinde koşmak yerine, huzurun ve sakinliğin temsilcisi olmayı tercih ediyorsunuz. Belki bazılarına göre biraz fazla sakin olabilirsiniz, ama bu sakinliğinizin altında yatan sebep, aşka olan güveniniz. Çünkü siz, aşkın her türlü karmaşadan ve gürültüden daha güçlü olduğuna inanıyorsunuz. Bu yüzden, aşk hayatınızda her zaman güvenli limanlar arıyorsunuz. Aşkta huzur ve güven arayan biri olmanız, sizi diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerinizden biri. Bu yüzden, aşkta sakinliği ve güveni tercih edenler, her zaman kalıcı ve sağlam ilişkiler kurmayı başarıyorlar.

3. derece psikopat!

Kıskançlık, senin doğanla birlikte gelen bir özellik. Ancak bu, senin için hiçbir zaman zararlı olmayan, hafif bir dozda. İlişkilerinde biraz trip, biraz tutkuyla seviyorsun. Bu, senin aşkını daha da özel kılıyor. Duyguların o kadar derin ki, bazen kontrol etmek zor oluyor. Ancak unutma, bu tamamen normal. Çünkü sen, duygularını yoğun bir şekilde yaşayan bir insansın. Ve belki de en önemli nokta, niyetin her zaman iyi. Sen, sevdiklerinin mutluluğunu her şeyden çok isteyen, onları korumak için elinden geleni yapan birisin. Bu yüzden, kontrolün bazen elden kaçması, senin sevginin bir göstergesi aslında. Kendine kızma, sen sadece sevdiğin insanları korumaya çalışıyorsun.

2. derece psikopat!

Aşkın büyülü dünyasına adım attığında, tüm evren sanki duruyor, değil mi? Gözlerindeki parıltı, kalbindeki coşku ve ruhundaki heyecan, seni tüm dünyadan soyutluyor. Kıskançlık, analiz ve kontrol... Evet, bu senin aşk tarifin! Aşkınla birlikte, kalbinde kopan fırtınaların sesi, tüm dünyanın gürültüsünü bastırıyor. Ancak unutma, bu fırtınalar bazen partnerini boğabilir. Aşk, denge üzerine kurulu hassas bir terazi. Bu yüzden, aşkınla birlikte gelen yoğun duygularını dengede tutmayı unutma. Aşkınla birlikte gelen bu yoğun duygusal dalgalanmalar, aşkın en tatlı yanlarından biri olsa da, dengeyi sağlamak aşkın da en önemli unsurlarından biri. Bu nedenle, aşkını yaşarken dengeli olmayı unutma. Aşkınla birlikte gelen bu yoğun duygusal dalgalanmalar, aşkın en tatlı yanlarından biri olsa da, dengeyi sağlamak aşkın da en önemli unsurlarından biri. Bu nedenle, aşkını yaşarken dengeli olmayı unutma.

1. derece psikopat!

Aşk, senin için bir satranç oyunu gibi, her hamleyi önceden hesapladığın, tüm taşların yerini bilmek istediğin bir strateji oyunu. Her hareketinin, her sözünün altında yatan anlamları çözmek, onunla ilgili her şeyi bilmek, kontrol etmek istiyorsun. Ancak bu kontrol arzusu, zaman zaman kıskançlık krizlerine dönüşebiliyor. Kıskançlık, sevgi dilin olmuş adeta. Sevdiğin kişiye olan aşırı düşkünlüğün, onu kaybetme korkunla birleşince kıskançlık, aşkını ifade etmenin en önemli yolu haline geliyor. Ancak bu durum, partnerini zaman zaman zor durumda bırakabiliyor.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
