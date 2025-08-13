onedio
Aşırı Yardımsever, 20 Saniye Bir Notada Durabiliyor: Kim Bu Sanatçı?

13.08.2025 - 23:24

Biz sana sanatçıyı anlatalım sen de onun kim olduğunu bulmaya çalış. İpuçlarını doğru bir şekilde takip edersen bulabileceğine eminiz. Hadi bakalım, kendine güveniyorsan başlıyoruz!

1. Aslında kendi adını kullanmıyor.

Gerçek adı Stefani ve sahne ismini şarkısından ilham alarak yapımcısı ona verdi. Çoğumuz gerçek ismini neredeyse hiç duymamış olabiliriz.

2. Henüz 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı.

Öyle ki 13 yaşında ilk baladını besteledi, 14 yaşında sahneye çıkmaya başladı. Çocukluğundan beri müzik dünyasının içinde!

3. Önce başkaları için yazdı.

Müzik kariyerine önce başka sanatçılara şarkı yazarak başladı. Britney Spears, Fergie ve New Kids on the Block için şarkılar yazıyordu.

4. Oscar ve Grammy ödülleri var!

Kendisi Oscar, Grammy, Golden Globe ve BAFTA sahibi birkaç sanatçıdan biri. Gerçekten de ödüllere doymayan bir isim diyebiliriz!

5. 20 saniye aynı notada kalabiliyor.

Evet gerçekten de bunu yapıyor. Hatta bir şarkısında 20 saniyeden uzun süre tek bir notada kalarak vokal gücünü hepimize kanıtladı!

6. Sadece müzik alanında değil moda alanında da oldukça popüler.

Cesur ve deneysel kıyafet tercihleriyle sadece müzikte değil, modada da sınırları zorladı. Alexander McQueen ve Versace gibi isimlerle yakın çalıştı. Hatta kendi kozmetik markası bile var.

7. Aynı zamanda en yardımsever sanatçılardan da biri!

Bir albümünün de adını taşıyan dernek ile gençlere destek oluyor. Pandemide milyonlarca dolar bağış toplanmasına katkı sağladı ve dönemin en yardımsever sanatçısı olarak biliniyor.

Peki kim bu sanatçı?

