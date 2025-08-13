Aşırı Yardımsever, 20 Saniye Bir Notada Durabiliyor: Kim Bu Sanatçı?
Biz sana sanatçıyı anlatalım sen de onun kim olduğunu bulmaya çalış. İpuçlarını doğru bir şekilde takip edersen bulabileceğine eminiz. Hadi bakalım, kendine güveniyorsan başlıyoruz!
1. Aslında kendi adını kullanmıyor.
2. Henüz 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı.
3. Önce başkaları için yazdı.
4. Oscar ve Grammy ödülleri var!
5. 20 saniye aynı notada kalabiliyor.
6. Sadece müzik alanında değil moda alanında da oldukça popüler.
7. Aynı zamanda en yardımsever sanatçılardan da biri!
Peki kim bu sanatçı?
