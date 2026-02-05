Asgari Ücret Sonrası Ev Temizliği Fiyat Listesi: Hangi Ev Kaç TL’ye Temizleniyor?
Yeni yılda ev temizliği fiyatlarına dev zam geldi: Gündelikçi ücretleri el yakıyor. Asgari ücret artışıyla birlikte yüzde 50 oranında güncellenen rakamlar, standart bir daire temizliğini lüks haline getirdi. 2+1 evlerin temizlik başlangıç fiyatı 3.500 TL’ye ulaşırken, bazı bölgelerde 1+1 daireler için talep edilen rakamlar 7.000 TL’yi buluyor.
Ev temizliği hizmetlerinde yeni yıl maliyetleri, vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı.
