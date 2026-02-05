Asgari Ücret Sonrası Ev Temizliği Fiyat Listesi: Hangi Ev Kaç TL’ye Temizleniyor?

Asgari ücretteki artışın hizmet sektörüne doğrudan yansımasıyla birlikte, gündelikçi ücretlerinde geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 50’lik bir yükseliş yaşandı. Artan maliyetler ve personel giderleri sebebiyle artık ev temizliği yaptırmak orta gelir grubu için dahi lüks bir harfeme kalemine dönüştü.

Sektör temsilcileri, fiyatlardaki bu sert yükselişin ana nedenini iş gücü maliyetlerindeki artışa bağlarken, tüketiciler ödenen rakamlar ile hizmet süresi arasındaki dengesizlikten şikayetçi.

Güncel piyasa koşullarında ev tipine göre değişen ortalama fiyat skalası şu şekilde oluştu:

2+1 Daireler: Temizlik başlangıç fiyatları 3.500 TL seviyesinden kapı açıyor.

3+1 Daireler: Hizmet bedeli 5.000 TL ile 6.000 TL bandından başlayarak evin durumuna göre yukarı yönlü değişkenlik gösteriyor.

Özel Bölgeler ve Yazlıklar: Bodrum gibi popüler bölgelerde veya 1+1 gibi küçük metrekareli evlerde, ulaşım ve bölge şartları nedeniyle ücretler 5.000 TL ile 7.000 TL arasına kadar çıkabiliyor.

Özel İstihdam Büro Yöneticisi Vural Şeker, Show Haber’de yaptığı açıklamada piyasadaki bu hareketliliğin temelinde asgari ücretin belirlenmesinin yattığını ifade etti. Şeker, geçen yıla oranla yaşanan yüzde 50’lik artışın sektör genelinde bir standart haline geldiğini belirtirken, ev sahiplerinin temizlik planlaması yaparken ciddi bir maliyet analizi yapması gerektiğinin altını çiziyor. Bazı vatandaşlar ise özellikle kısa süren yüzeysel temizlikler için talep edilen yüksek meblağların makul olmadığını savunuyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması adına hizmet almadan önce mutlaka fiyat karşılaştırması yapılmasını ve temizliğin kapsamı konusunda önceden net bir anlaşmaya varılmasını tavsiye ediyor.