Asaletin Kanında mı Var Yoksa Gardırobunda mı?

Senin için stil, trendlerden çok daha fazlası; bir hayat felsefesi. Sessiz lüksü, gösterişsiz şıklığı ve geleneksel asaleti içselleştirmişsin. Ne yaptığınla değil, nasıl yaptığınla ilgilisin. Hayatın her alanında kaliteden yana tavır alıyorsun ama bunu asla bağırarak yapmıyorsun. Girdiğin ortamlarda dikkat çekmek için değil, saygı uyandırmak için varsın. Görünüşünle değil, davranışlarınla klas duruyorsun. Kültür, bilgi, sadelik ve köklerine bağlılık senin için vazgeçilmez. Elindekileri göstermek gibi bir derdin yok çünkü kendini zaten biliyorsun. Zamanın ötesinde bir tarzın var; ne eskir ne de modası geçer. Old money sadece bir tarz değil; senin için bir miras gibi. Bir koltukta duruşun, bir bakışta nezaketin var. İnsanlar seni unutmaz, çünkü sen gösteriş değil zarafetle iz bırakırsın.