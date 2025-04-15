Asaletin Kanında mı Var Yoksa Gardırobunda mı?
'Old Money' deyince aklına ne geliyor? Zenginlikten çok zarafet, gösterişten çok asalet, trendlerden çok gelenek… Bu tarz; sessiz lüks, sade şıklık ve kültürel derinlikle harmanlanmış bir yaşam biçimi. Peki senin doğuştan gelen bir zarafetin, sade ama etkileyici bir duruşun var mı? Yoksa biraz fazla mı ‘parıldamaya’ çalışıyorsun? Bu testte, senin gerçekten old money tarzına sahip olup olamayacağını ölçüyoruz. Unutma, bu sadece kıyafet değil; bir yaşam felsefesi. Hazırsan, stilinle ruhunun uyumunu test etmeye başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Giyinmeden önce neye dikkat edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gardırobunda en çok hangi renkler var?
3. Bir davete davetlisin. Ne giyersin?
4. “Zenginlik” deyince aklına ne geliyor?
5. Bir yaz tatili için nereyi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Saat senin için ne ifade eder?
7. Instagram profilinde neler görürüz?
8. En çok hangi materyal seni yansıtır?
9. Müzik zevkin nasıl?
10. Ailenle olan bağın nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek Bir Old Money Ruhu Taşıyorsun
Old Money’e Çok Yakınsın
Yeni Parayla Gelen Stilin Var
Tamamen Gösteriş Odaklısın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın