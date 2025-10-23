Arda Güler Maçın Adamı Oldu: Arda’nın Ödül Tepkisi Gündem Oldu

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Milli Takımımızın iki yıldızı Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın da karşı karşıya geldiği maçta kazanan 1-0 ile Real Madrid oldu. 74. dakikada yerini Camavinga’ya bırakan Arda Güler ise UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Öte yandan Juventus’ta Kenan Yıldız maça kaptan olarak çıktı.