Arda Güler Maçın Adamı Oldu: Arda’nın Ödül Tepkisi Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 12:41

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Milli Takımımızın iki yıldızı Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın da karşı karşıya geldiği maçta kazanan 1-0 ile Real Madrid oldu. 74. dakikada yerini Camavinga’ya bırakan Arda Güler ise UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Öte yandan Juventus’ta Kenan Yıldız maça kaptan olarak çıktı.

Arda Güler’in maçın adamı seçildiğini öğrendiği andaki tepkisi 👇

Şampiyonlar Ligi’nde Türk gecesi yaşandı.

Arda Güler’li Real Madrid ile Kenan Yıldız’lı Juventus’un karşılaşmasında kazanan 1-0 ile İspanyol ekibi oldu. Milli Takımımızın iki yıldızı da maça ilk 11’de başlarken, Arda Güler maç sonunda UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Kenan Yıldız ise karşılaşmaya Juventus’un kaptanı olarak çıktı. 

Real Madrid bu galibiyetle puanını 7’ye yükseltirken, Juventus ise 2 puanda kaldı.

