Aralık Ayında Gündem...
Aralık ayının yoğun gündemi Venüs, Mars ve Satürn açılarının gerilimli etkisi altında mücadele ve cesaret temalarını öne çıkarıyor. Başta toplumsal konular olmak üzere bireysel anlamda pek tatmin edici gibi durmuyor. Aslında bize daha çok iradeni kullan, doğru hamleler yap ve farkını ortaya koy diyor.
Sorumlulukların yoğunlaştığı ay geneli boyunca ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğumuz test edilecek.
İkili ilişkiler açısından yeni ve hızlı başlangıçlar yapmanızı önermem.
Bilginin, medyanın, iletişimin ve kirli içeriklerin hız kazanması akıllarda soru işaretleri bırakabilir.
Bu ay hepimize sabırlı ve inançlı olduğumuzda nelerin üstesinden gelebileceğimizi tekrar hatırlatırken, deneyim kazandığımız ve bilge olduğumuz alanlara ışık tutacak.
Aralık ayı önemli gezegen açıları ve tarihleri:
