Aralık Ayında Gündem...

Filiz Çakal
01.12.2025 - 17:31

Aralık ayının yoğun gündemi Venüs, Mars ve Satürn açılarının gerilimli etkisi altında mücadele ve cesaret temalarını öne çıkarıyor. Başta toplumsal konular olmak üzere bireysel anlamda pek tatmin edici gibi durmuyor. Aslında bize daha çok iradeni kullan, doğru hamleler yap ve farkını ortaya koy diyor.

Sorumlulukların yoğunlaştığı ay geneli boyunca ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğumuz test edilecek.

Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle de dikkatimizi havai olana değil, kalıcı görünene odaklayacağız. Aklımız bir karış havada olmamalı! Görevlerimizin bilincinde ve sağduyulu davranmalıyız. Ciddiyetimizi korumalı, fayda getirmeyecek işlerin peşinde koşmamalıyız. Çünkü omuz omuza veremediğiniz, ortak paydada buluşamadığınız insanlarla ilişkinizi test edecek bir Aralık bizi bekliyor.

İkili ilişkiler açısından yeni ve hızlı başlangıçlar yapmanızı önermem.

Aradığınızı bulamamak ya da eksik bir şeylerin olduğunu hissetmek sonrasında hüsranla sonuçlanabilir. Eğer ilişki için bir adım atacaksanız da gerçeklik ilkesine önem verin. Karşınızdaki insanların dürüstlüğüne ve şeffaflığına bakın. Sizden beklenen fedakarlıkların ne kadarı karşı taraftan geliyor? Yoksa top size mi atılıyor? Aralık ayında asıl mesele kalıcılık, sadakat ve güven... 

İşinizle, dostlarınızla, partnerinizle güçlü bir bağ kurabiliyor musunuz? Yoksa her şey pamuk ipliğine mi bağlı? Tüm bunları sorgulayın ve hamlelerinizi o doğrultuda yapın. Psikolojik anlamda aşırılıklara, yüksek beklentilere ve tatmin olma ihtiyacına karşı yoğun bir çekim hissedebilirsiniz. Fazlasının zarar olduğunu bir anlık unutup büyük riskler altına girebilirsiniz. Hâlbuki Aralık uçarılığın değil, ayakların güvenle ve sağlam basılması gerektiğini hatırlatıyor olacak. Uzun vadede kalıcılık istiyorsanız kontrolsüz girişimler yapmayın.

Bilginin, medyanın, iletişimin ve kirli içeriklerin hız kazanması akıllarda soru işaretleri bırakabilir.

Her kafadan farklı sesler ve yalan yanlış bilgiler duymak, bulanıklaşmış zihninizi daha da karıştırabilir. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, kişilerin çiğliklerini ve arsızlıklarını acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle uğraşmak durumunda kalabilir ve kriz yönetimi konusunda zorlanabilirsiniz. Belki biraz sadeleşmek, sakin ortamlarda köklenmek iyi gelebilir. Hatta sizi iyi hissettiren ve daima varlığına şükrettiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirin. Söylemek istediklerinizi hiç dolandırmadan defaten deklare edin. Direnç göstermek yerine bu sert açıları nasıl fırsata dönüştürebileceğinizi hesaplayın. Gerçeklikten asla kaçınmayın! Canınızı acıtsa da yüzleşmekten vazgeçmeyin. Bu tavrınız sizi belirsiz olan her türlü olaydan koruyacaktır. Motivasyonunuzu düşürmeyin ki iradeniz daha da güçlensin.

Bu ay hepimize sabırlı ve inançlı olduğumuzda nelerin üstesinden gelebileceğimizi tekrar hatırlatırken, deneyim kazandığımız ve bilge olduğumuz alanlara ışık tutacak.

Veriminizi, kazançlarınızı ve ilişkilerinizi olumlu yönde yönetmek istiyorsanız baskıdan ve korkudan sinmeyin. Kurban kimliğine bürünmek ya da herhangi bir şeyi körü körüne savunmak kontrolü tamamen kaybetmenize neden olabilir. Müspet sonuçlar almak için bazı yöntemlerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Çok da iyi olur zira potansiyelinizin farkına varabilirsiniz. 

Aralık boyunca israftan, taşkınlıktan ve tüketim çılgınlığından biraz uzak durun! İhtiyaçlarınız öne çıksın ama çok da gerekli olmayanlardan kaçının. Ayrıca sağlık açısından da bedende oluşabilecek iltihaplar, enfeksiyon, sinir sisteminiz, yanıklar, cilt hassasiyetleri, aşırı baş ağrıları, diş apseleri, sakatlıklar gibi sorunlara dikkat edin. Özellikle de Astım ve Bronşiti olanlar sıklıkla doğada ve açık alanlarda yürüyüş yaparak vakit geçirebilirler.

Aralık ayı önemli gezegen açıları ve tarihleri:

2 Aralık: Venüs -Pluto altmışlığı (olumlu)

5 Aralık: İkizler Burcunda Dolunay 

6 Aralık: Merkür- Jüpiter üçgeni (olumlu)

7 Aralık: Merkür- Satürn üçgeni (olumlu)

9 Aralık: Mars- Satürn karesi (olumsuz)

10 Aralık: Merkür- Uranüs karşıtı (olumsuz)

11 Aralık: Merkür- Neptün üçgeni (olumlu)

12 Aralık: Merkür Yay burcunda 

13 Aralık: Merkür- Pluto altmışlığı (olumlu)

14 Aralık: Mars- Neptün karesi (olumsuz)

15 Aralık: Mars Oğlak burcunda

17 Aralık: Güneş- Satürn karesi (olumsuz)

20 Aralık: Yay Burcunda Yeniay

21 Aralık: Güneş- Neptün karesi (olumsuz)

21 Aralık: Venüs - Satürn karesi (olumsuz)

24 Aralık: Venüs- Neptün karesi (olumsuz)

24 Aralık: Venüs Oğlak burcunda

30 Aralık: Merkür- Satürn karesi (olumsuz)

Karşılarında olumlu yazan tarihleri önemli işleriniz için değerlendirebilirsiniz. İş görüşmesi, başvurular, devlet dairelerinde evrak teslimi, eğitim, evlilik, nişan, ticaret, ilişki, finansal kaynakların artırılması, ameliyat gibi alanlarda uygun.

Olumsuz tarihlerde ise risk almaktan, ilişkide krizli iletişimden, dolandırılma, aldatılma, ameliyat ve riskli hamlelerden kaçının.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

