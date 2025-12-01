Aralık Ayında Gündem...

Aradığınızı bulamamak ya da eksik bir şeylerin olduğunu hissetmek sonrasında hüsranla sonuçlanabilir. Eğer ilişki için bir adım atacaksanız da gerçeklik ilkesine önem verin. Karşınızdaki insanların dürüstlüğüne ve şeffaflığına bakın. Sizden beklenen fedakarlıkların ne kadarı karşı taraftan geliyor? Yoksa top size mi atılıyor? Aralık ayında asıl mesele kalıcılık, sadakat ve güven...

İşinizle, dostlarınızla, partnerinizle güçlü bir bağ kurabiliyor musunuz? Yoksa her şey pamuk ipliğine mi bağlı? Tüm bunları sorgulayın ve hamlelerinizi o doğrultuda yapın. Psikolojik anlamda aşırılıklara, yüksek beklentilere ve tatmin olma ihtiyacına karşı yoğun bir çekim hissedebilirsiniz. Fazlasının zarar olduğunu bir anlık unutup büyük riskler altına girebilirsiniz. Hâlbuki Aralık uçarılığın değil, ayakların güvenle ve sağlam basılması gerektiğini hatırlatıyor olacak. Uzun vadede kalıcılık istiyorsanız kontrolsüz girişimler yapmayın.