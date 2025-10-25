Araba Anahtarınızı Alüminyum Folyoya Sarmanız Tavsiye Ediliyor, Peki Neden?

Uzmanlar, alüminyum folyonun pratik ve düşük maliyetli bir ek güvenlik sunduğunu belirtirken bunun tek başına yeterli koruma sağlamayacağına dikkat çekiyor. Önerilen diğer önlemler arasında immobilizerin düzenli kontrolü, güçlü bir alarm sistemi, mekanik direksiyon kilidi ve GPS takip cihazı kullanımı yer alıyor. Ayrıca anahtarların ev içinde kapı ve pencere kenarlarından uzak tutulması; metal bir kutuda ya da sinyal engelleyici torbada saklanmasının daha güvenli olduğu vurgulanıyor.