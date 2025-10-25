Araba Anahtarınızı Alüminyum Folyoya Sarmanız Tavsiye Ediliyor, Peki Neden?
Hırsızlık tekniklerindeki artış üzerine güvenlik uzmanları araç sahiplerini basit ama etkili bir önlem almaları konusunda uyardı. Uzmanlar, temassız anahtarları alüminyum folyoya sarmanın veya sinyal engelleyici torbalarda saklamanın ek koruma sağladığını belirtiyor. Yapılan testler ve saha incelemeleri, folyonun anahtarların yayılan sinyalini zayıflatarak hırsızların uzaktan yakalama çabalarını zorlaştırdığını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinyal artırıcılar hırsızlık vakalarını artırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızlık riskinin yüksek olduğu tespit edildi.
Düşük maliyeli önlem...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın