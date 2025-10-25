onedio
Araba Anahtarınızı Alüminyum Folyoya Sarmanız Tavsiye Ediliyor, Peki Neden?

Araba Anahtarınızı Alüminyum Folyoya Sarmanız Tavsiye Ediliyor, Peki Neden?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.10.2025 - 22:46

Hırsızlık tekniklerindeki artış üzerine güvenlik uzmanları araç sahiplerini basit ama etkili bir önlem almaları konusunda uyardı. Uzmanlar, temassız anahtarları alüminyum folyoya sarmanın veya sinyal engelleyici torbalarda saklamanın ek koruma sağladığını belirtiyor. Yapılan testler ve saha incelemeleri, folyonun anahtarların yayılan sinyalini zayıflatarak hırsızların uzaktan yakalama çabalarını zorlaştırdığını gösterdi.

Sinyal artırıcılar hırsızlık vakalarını artırıyor.

Sinyal artırıcılar hırsızlık vakalarını artırıyor.

Güvenlik uzmanları son yıllarda sinyal yükseltici cihazlarla yapılan hırsızlıkların arttığına dikkat çekiyor. Bu yöntemde suçlular, anahtar ile araç arasındaki kablosuz iletişimi yakalayıp çoğaltarak kapıları açıp aracı çalıştırabiliyor. Alüminyum folyonun ise radyo frekansını zayıflatarak bu tür sinyal yükseltme saldırılarına karşı ek bir bariyer oluşturduğu kaydediliyor.

Hırsızlık riskinin yüksek olduğu tespit edildi.

Hırsızlık riskinin yüksek olduğu tespit edildi.

Araç hırsızlıklarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor. İspanya’da 2024’ün ilk yarısında 16 bin 277 aracın çalındığı, Birleşik Krallık’ta ise 2023–2024 döneminde 133 bini aşkın hırsızlık vakasının kayda geçtiği bildirildi. Yetkililer, teknolojik yöntemlerin yaygınlaşmasının bu artışta belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Düşük maliyeli önlem...

Düşük maliyeli önlem...

Uzmanlar, alüminyum folyonun pratik ve düşük maliyetli bir ek güvenlik sunduğunu belirtirken bunun tek başına yeterli koruma sağlamayacağına dikkat çekiyor. Önerilen diğer önlemler arasında immobilizerin düzenli kontrolü, güçlü bir alarm sistemi, mekanik direksiyon kilidi ve GPS takip cihazı kullanımı yer alıyor. Ayrıca anahtarların ev içinde kapı ve pencere kenarlarından uzak tutulması; metal bir kutuda ya da sinyal engelleyici torbada saklanmasının daha güvenli olduğu vurgulanıyor.

