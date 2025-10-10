onedio
Ankara Planlı Su Kesintisi Yapılan İlçeler: Sular Ne Zaman Gelecek, ASKİ Baraj Doluluk Oranı Kaç?

Ankara Planlı Su Kesintisi Yapılan İlçeler: Sular Ne Zaman Gelecek, ASKİ Baraj Doluluk Oranı Kaç?

Ankara
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
10.10.2025 - 12:30 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 12:32

Ankara’da musluklardan su akmayınca gözler yine ASKİ’den gelen açıklamalara çevrildi. 10 Ekim’de birçok ilçede planlı kesintiler yaşanırken, vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan barajlardaki doluluk oranındaki dikkat çeken düşüş su tasarrufu uyarılarını da beraberinde getirdi.

İşte 10 Ekim 2025 Ankara planlı su kesintisi yaşanan ilçeler...

Ankara'da Su Kesintisi Yaşayan İlçeler

Ankara'da Su Kesintisi Yaşayan İlçeler

Beypazarı

Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI SOKAK GENELİ

Etimesgut

Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 10.10.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi Söğüt Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Devlet Mahallesi, Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi Bir kısmı

Sincan

Arıza Tarihi: 10.10.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 10.10.2025 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Temelli Alagöz Mahallesi Sivaslı Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi mahallesi içerisindeki Yeni Bacı mevkii ve çevresi ile Hürriyet Mahallesi tamamı.

10 Ekim Ankara Baraj Doluluk Oranları

10 Ekim Ankara Baraj Doluluk Oranları

Toplam doluluk oranı: 15.53 %

Aktif Doluluk Oranı: 4.23 %

Barajların Toplam Hacmi (m³): 1.585.393.000

Barajlardaki Su Miktarı:

2024: 557.133.000 m³

2025: 246.233.000 m³

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

2024: 1.490.000 m³

2025: 1.398.737 m³

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı:

2025: 578.646 m³

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı:

2025: 368.603 m³

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı:

2025: 451.488 m³

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

2024: 49.800 m³

2025: 39.228 m³

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

2024: 48.700 m³

2025: 49.900 m³

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı:

2024: 1.642.860 m³

2025: 1.543.759 m³

Barajlara Gelen Su Miktarı:

2024: 229.494 m³

2025: 306.887 m³

Toplam Doluluk Yüzdesi:

2024: 35,14 %

2025: 15,53 %

Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:

2024: 368.176.000 m³

2025: 59.056.000 m³

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:

2024: 26,37 %

2025: 4,23 %

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
